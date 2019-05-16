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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
16.05.2019 - 13:31, Son Güncelleme:

'Drift terörü' mağduru genç kızlar o anları anlattı: 'Ayağa kalktık ama sonradan yere yıkıldık'

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İstanbul Büyükçekmece’de okul çıkışı evlerine dönerken 7 lise öğrencisine drift yapmaya çalıştığı sırada çarptığı iddia edilen araç sürücüsü Oğuz B. öğrencilerin yaralanmalarına neden olmuştu. Yaşanan kaza sonrası yaralanan öğrencilerden 2’si hastanede o anları anlattı. Sürücü Oğuz B.’nin ise ‘Çukurdan kaçıyordum’ dediği öğrenildi.

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  • Büyükçekmece’de ‘drift’ terörü: 7 lise öğrencisi yaralandı
  • Büyükçekmece’de ‘drift’ terörü: 7 lise öğrencisi yaralandı
  • Büyükçekmece’de ‘drift’ terörü: 7 lise öğrencisi yaralandı
  • Büyükçekmece’de ‘drift’ terörü: 7 lise öğrencisi yaralandı
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Dün öğlen saatlerinde Büyükçekmece’de yaşanan olayda drift yapmaya çalıştığı iddia edilen genç adam Oğuz B. 7 öğrencinin yaralanmasına neden olmuştu. Yaşanan kaza sonrası olay yerine gelen ambulansla yaralı öğrenciler çevrede bulunan hastanelere sevk edilmişti. Olayın şüphelisi sürücü Oğuz B. ise olay yerinde bulunan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Oğuz B.’nin görgü tanıklarının ifadesinde olduğunun tam aksine drift yapmaya çalışmadığı çukurdan kaçmaya çalıştığını söylediği öğrenildi.

Yaralı 2 genç kız o anları anlattı

Yaşanan olayda Ayça Telli (17) dizinden, Yaren Tümer (17) ise yüzünden ve vücudunun sağ tarafından yara aldı. Tümer’in ayrıca aldığı darbe sonrası dişlerinin döküldüğü de öğrenildi.

"Arkamızı dönmemiz ile arabanın çarpması bir oldu"

Telli ve Yaren, kaza sonrası tedavi altına alındıkları hastanede yaşananları anlattı.

Telli, ''Biz okul çıkışındaydık 7 arkadaş, arkamızı dönmemiz ile arabanın çarpması bir oldu zaten. Biz arkamızdaki duvarın önünde kaldık diğer arkadaşlarımız duvarın arkasına savruldu. Olayın şoku ile ayağa kalktık ama sonradan yere yıkıldık. Aracı öncesinde görmedim, herhalde bizi görünce frene bastı onun hızı ile bize çarptı” dedi.

"Bahçe duvarıyla birlikte bizi sürükledi"

Olayın mağdurlarından Yaren Tümer ise, “Biz 7 arkadaşımız birlikte yürüyorduk. Sonrasında ise arkadan döne döne kontrolünü kaybetmiş bir araba geliyordu. Ben döndüm baktım o anda bize çarptı zaten döndüğümde. Benim sağ tarafım komple yara içinde. Bahçe duvarıyla birlikte bizi sürükledi. Duvar yıkıldı. Duvarın öbür tarafına geçtik, 3 kişi öbür tarafa geçtik. Yaralandık, bir arkadaşın beli kırılmış” diye konuştu.

Telli ayrıca drift iddialarına ise, “Evet, çok hızlı geliyordu” diye konuştu.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Büyükçekmece’de ‘drift’ terörü: 7 öğrenci yaralı Kızlara hava atmak için...
Büyükçekmece’de ‘drift’ terörü: 7 öğrenci yaralı! 'Kızlara hava atmak için...'
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