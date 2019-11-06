DrIft emniyette bitti
İSTANBUL Ataşehir TEM otoyolunun Bakkalköy sapağında 3 Kasım’da düğün konvoyundakiler trafiği kapatarak araçlarıyla drift yaptı.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri 34 SOT 18 plakalı araç sürücüsü O.B., 34 S 4948 plakalı araç sürücüsü Muhammet E.Y., 34 BZD 797 plakalı araç sürücüsü İ.H.B., 34 BUE 340 plakalı araç sürücüsü E.A.T., 34 EE 3463 plakalı araç sürücüsü B.Ş.’yi gözaltına aldı. M.E.Y. ve O.B.’ye 216’şar TL para cezası kesilirken ehliyetlerine de geçici olarak el konuldu. İ.H.B.’ye 1218 TL para cezası uygulandı. E.A.T.’ye ve B.Ş.’ye ise ‘drift yapmak’tan 5010’ar TL ceza kesildi, E.A.T.’nin ehliyetine de el konuldu. Kullandığı araç da 60 gün trafikten men edildi. B.Ş.’nin ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Ayrıca O.B., M.E.Y., İ.H.B., E.A.T. ve B.Ş.T.’ye Ceza Kanunu’nun ‘ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’ maddesi uyarınca adli işlemleri için polis merkezine teslim edildi. Çetin AYDIN/İSTANBUL
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