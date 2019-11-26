Dr. Mehmet Emin Arat kimdir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı. Bu isimlerden biri de Dr. Mehmet Emin Arat oldu. Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirilen Prof. Dr. Mehmet Emin Arat’ın hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki, Dr. Mehmet Emin Arat kimdir?
Mehmet Emin Arat 1953 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Orta öğrenimini Saint Benoit Fransız Lisesi ve Vefa Lisesinde tamamladı. 1978 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun olan Emin Arat, aynı yıl Muhasebe Kürsüsüne asistan olarak atandı.
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1986 yılında “Holdinglerde Konsolide Finansal Tablolar Analizi‘’ adlı tezi ile “işletme doktoru” unvanını alan Emin Arat, 1995 yılında doçent, 2005 yılında ise profesör oldu.
Dr. Mehmet Emin Arat, 1990-2010 yılları arasında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde fakülte kurulu ve fakülte yönetim kurulu üyelikleri ile dekan yardımcılığı görevlerini yürüttü.
Ayrıca Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde, Sigortacılık Anabilim Dalı başkanı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.
2010-2013 yılları arasında Marmara Üniversitesinde rektör yardımcısı olarak görev yapan Dr. Mehmet Emin Arat, 2014-2018 yılları arasında ise rektörlük görevini yürüttü.
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme ve Fransızca Kamu Yönetimi bölümlerinde lisans düzeyinde Muhasebe ve Finansal Analiz derslerinin yanı sıra Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü ve Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora dersleri verdi.
Finansal analiz ve muhasebe örgütlenmesi konularında yayınlanmış çok sayıda kitabı ve makalesi bulunan Emin Arat, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası üyeliği ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Mütevelli Heyet üyeliğinin yanı sıra çeşitli meslekî dernek ve vakıflara üyedir.
Fransızca ve İngilizce bilen Emin Arat evli ve iki çocuk babasıdır.
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