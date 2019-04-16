Dr. Fatmanur Altun'dan 'TÜRGEV' paylaşımı
TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fatmanur Altun, TÜRGEV'in kasıtlı olarak yalan haberlere konu edildiğini belirtti.
‘’TÜRGEV adının Türkiye’de siyasete el koymaya çalışan karanlık odaklar tarafından kasıtlı olarak yalan haberlere konu edildiğini görüyorum.’’ diyen TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fatmanur Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi, ’’ Bu aciz tavır, TÜRGEV’in ’in 23 yıldır kız çocuklarının eğitimine verdiği eşsiz destekle inşa ettiği aydınlık geleneğine gölge düşüremeyecektir’’
TÜRGEV adının Türkiye’de siyasete el koymaya çalışan karanlık odaklar tarafından kasıtlı olarak yalan haberlere konu edildiğini görüyorum. Bu aciz tavır,@turgev ’in 23 yıldır kız çocuklarının eğitimine verdiği eşsiz destekle inşa ettiği aydınlık geleneğine gölge düşüremeyecektir. pic.twitter.com/IqjBg6ef96— Fatmanur Altun (@fatmanuraltun) 16 Nisan 2019
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