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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.11.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

DPB yayımladı: Diyanet İşleri Başkanlığı PDR mezunu 60 personel alımı yapıyor

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DPB yayımladı: Diyanet İşleri Başkanlığı PDR mezunu 60 personel alımı yapıyor

Devlet Personel Başkanlığı (DPB), Diyanet İşleri Başkanlığı'nın (DİB) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) bölümünden mezun olan 60 personel alımı ilanını yayımladı. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı 60 personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte, PDR mezunu 60 kişinin alınacağı Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ilanı hakkında detaylı bilgiler

DPB'nin yayımladığı bilgilere göre Diyanet İşleri Başkanlığı KPSS 121 puan türünden 60 personel alımı gerçekleştirecek. Bu alımlarda taban puan ise 70 olacak. Peki, DPB'nin yayımladığı bilgilere göre 60 personel alımı başvurusu nasıl yapılabilecek? İşte, başvuru şartları hakkında bazı bilgiler

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Üniversitelerin lisans düzeyinde tabloda belirtilen bölümlerinin birisinden mezun olmak,
3. 2018 ve 2019 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP121 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
4. KPSS 121'den en az 70 puan almak
5.Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,  Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 04/12/2019–17/12/2019 tarihleri arasında (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden sınav başvuru formunu dolduracaklardır.

2. Başvuru formunu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne 04/12/2019–17/12/2019 tarihleri arasında saat 08.30- 16.30 arası şahsen müracaat edeceklerdir.

İstenen belgeleri getirmeleri halinde yurtdışındakiler ile askerlik görevini yapmakta olanların başvurularını, üçüncü şahıslar yaptırabilecektir.

3. İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.

4. Başkanlığımız (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurmayan ve il veya ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacaktır.

5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

7. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU HAKKINDA DETAYLI BİLGİ EDİNMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

 

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