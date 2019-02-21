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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
21.02.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

DP İl Başkanı açıkladı: Burhanettin Kocamaz adayımızdır

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DP İl Başkanı açıkladı: Burhanettin Kocamaz adayımızdır

Evrakı İl Seçim Kurulu’na geç teslim edildiği için İYİ Parti’den Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın Demokrat Parti’nin (DP) adayı olduğu belirtildi. DP Mersin İl Başkanı Tural Kadızade, “Şu an itibariyle Burhanettin Kocamaz Demokrat Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayımızdır” dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde MHP’den aday gösterilmeyince istifa ederek İYİ Parti’ye geçen Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu.

19 Şubat’ta evrakının İl Seçim Kurulu’na teslimi saat 17.00’den yarım saat sonra gerçekleştiği için adaylığı kabul edilmeyen Kocamaz için formül arayışına girilmiş ve Demokrat Parti’den adaylığı ön plana çıkmıştı.

DP Mersin İl Başkanı Tural Kadızade, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocamaz’ın DP’den adaylığının kesinleştiğini söyledi. Kadızade, “Şu an itibariyle Burhanettin Kocamaz Demokrat Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayımızdır” dedi.

Kocamaz ile birlikte Ankara’dan Mersin’e dönüş yolunda olduklarını belirten Kadızade, Kocamaz’ın Yüksek Seçim Kurulu’na başvuru evrakının kendisinde olduğunu, Mersin’e döner dönmez evrakı İl Seçim Kurulu’na teslim edeceğini açıkladı.

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