Dozimetre nedir?
Dozimetre, kişinin maruz kaldığı radyasyon miktarının belirlenmesi amacıyla kullanılan cihazdır. Peki, dozimetre nasıl çalışmaktadır? Yanılma payı var mıdır? İşte, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan alınan bilgiler ışığında bazı bilgiler
Radyasyonla çalışan kişilerin maruz kaldığı radyasyon miktarını belirlenmesi için kullanılan cihazlardır. Radyasyona karşı ölçülebilir ve tekrar üretilebilir etkileşime sahip cihaz yada malzemedir.
Birinci derece standard dozimetreler: İyon odaları, kalorimetreler ile ± %1 hata ile ölçüm yapılabilmektedir.
Referans –transfer-standard dozimetreler: Fricke , Alanin (EPR) , dikromat vs. ile ± %2-3 hata ile ölçüm yapılabilmektedir.
Rutin dozimetreler: Pollimetilmetaakrilat (PMMA), Termolüminesans (TLD) vs. ile ± %2-3 hata ile ölçüm yapılabilmektedir
Dozimetreler, tüm radyasyon uygulama işlemlerinde doz ve doz hızının belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.
Dozimetreler çalışma önlüğünün üst cebine, yakaya veya kemere (dozimetre öne gelecek şekilde) klips ile takılarak tüm vücudu temsil eden radyasyon dozunun ölçülmesi sağlanır. Kullanım sırasında dozimetrenin önüne herhangi bir cisim (kalem, isimlik vb.) gelmemesine dikkat edilmelidir.
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