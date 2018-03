Down sendromu nedir? Down sendromu günü neden 21 Mart’ta kutlanır?

Dünyanın dört bir yanında hatırlatılan Down sendromu günü, sosyal medyanın da en çok konuşulan konularından biri oldu. Ülkemizde de 21 Mart’ta toplumda Down sendromu konusunda farkındalık yaratmak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Peki Down sendromu nedir? Down sendromu günü nasıl ortaya çıktı?

İnsan vücudunu oluşturan kromozomların 23 tanesi anneden , 23 tanesi ise babadan gelmektedir. Down sendromunda 21. kromozom 2 değil 3 adet olmaktadır (Bu sebepten dolayı Down sendromu Trisomy 21 diye de bilinmektedir). Bunun sonucu olarak toplam kromozom sayısı 46 değil 47 olmaktadır. Toplum yaygın olarak bilinen yanlışın tersine Down Sendromu tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır.



Down sendromlular genel olarak yaşıtlarından daha yavaş büyüseler ve zihinsel gelişimleri geriden gelse bile, uygun eğitim programları ile toplumsal hayata katılabiliyor, katkıda bulunabiliyor ve çeşitli başarılar kazanabiliyorlar.



Down sendromu ne zaman keşfedildi?



Down sendromlu insanların her zaman olduğuna inanılırdı. Bununla birlikte, 1866 yılında İngiliz doktor John Langdon Down tarafından durumun bir açıklaması yayınlandı sonrasında onun adını aldı.



1959’da profesör Jerome Lejeune down sendromunun kromozomal düzensizlik olduğunu kanıtladı. Birleşmiş Milletler 10 Kasım 2011 kararı ile 21 Mart tarihini resmi Dünya Down Sendromu Günü olarak tanıdı.



Bazı özellikler şunlardır:



• Düşük kas tonusu neden olduğu sarkmalar (hipotoni)

• Düz yüz profili, basık ve küçük burun

• Gözlerin aşağı veya yukarı kayması

• Dili daha büyük gösteren küçük ağız

• Birinci ve ikinci ayak parmakları arasında büyük boşluk

• Küçük parmaklı geniş eller ve serçe parmağın içe kıvrılması

• Avuç içi boyunca tek kırışıklık

• Doğduğunda ortalamanın altında kilo ve boya sahip olma