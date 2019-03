Down Sendromu Farkındalık Günü ne zaman ortaya çıktı? Down Sendromu nedir?

Down Sendromlu çocuk hakkından en büyük yanılgı hastalık algısıdır. Genel yargının aksine Down Sendromu bir hastalık değil, farklılıktır. En basit tanımıyla Down Sendromu çocuğunuzun vücudundaki hücrelerin 46 yerine fazladan bir kromozoma, yani 47 kromozoma sahip olmasıdır. Down Sendromu bir hastalık değil genetik bir farklılıktır.



İnsan vücudunu oluşturan hücrelerin çekirdekleri, kromozomlarla birbirlerine bağlanmış olan genlerden oluşmuştur. Bu genler ve kromozomlar insanın fizyolojik ve kişilik yapısının ana unsurlarıdır, dolayısıyla çocuğunuzun fazladan sahip olduğu bir kromozom onun hayatını etkileyecektir. Kromozom anomalilerinin çoğunda embriyo gelişemez. Down Sendromu embriyonun gelişimini tamamlayabildiği bir durumdur.



Down Sendromu konusunda iki şey kesindir. Birincisi, Down Sendromunun kaynağı anne-baba değildir ve hamilelik öncesi veya sırası olan hiç bir şey çocuğun Down Sendromlu doğmasına yol açmaz. İkincisi, diğer çocuklar gibi Down Sendromlu çocukların da kendilerine özgü kişilikleri, yetenekleri ve düşünceleri vardır. Diğer çocuklar gibi onlar da farklı kişiliğe sahip bir birey olarak büyüyeceklerdir.



DÜNYA DOWN SENDROMU TARİHÇESİ



21 Mart, Birleşmiş Milletler'in 10 Kasım 2011 kararıyla Dünya Down Sendromu Günü olarak kabul edilir. Bu nedenle de 21 Mart, tüm dünyada Down Sendromu hakkında toplumsal farkındalık yaratmak, Down Sendromlu bireylerin ayrımcılığa ve ön yargıya maruz kalmasını önlemek, erken ve sürekli eğitimin önemine dikkati çekmek ve çalışma imkanı ve iş sahalarının artırılması amaçlanır.