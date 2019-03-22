Down sendromlu Ã¶ÄŸrencileri taÅŸÄ±yan minibÃ¼s kaza yaptÄ± AkÄ±llÄ± saatle ailesine bildirmiÅŸ: Gelin beni kurtarÄ±n

Down sendromlu öÄŸrencileri taÅŸÄ±yan minibüs kaza yaptÄ±! AkÄ±llÄ± saatle ailesine bildirmiÅŸ: 'Gelin beni kurtarÄ±n'
Ä°zmir'in BayraklÄ± ilÃ§esinde down sendromlu ve zihinsel engelli Ã¶zel Ã¶ÄŸrencileri taÅŸÄ±yan servis minibÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrilmesi sonucu 34 kiÅŸi yaralandÄ±. Down sendromlu Ã§ocuklardan birinin, yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kolundaki akÄ±llÄ± saatle ailesine bildirdiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, down sendromlu ve zihinsel engelli Ã¶zel Ã¶ÄŸrencileri taÅŸÄ±yan S.Z'nin kullandÄ±ÄŸÄ± 35 AEM 253 plakalÄ± servis minibÃ¼sÃ¼, Cengizhan Mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda Ä°zmir Kuzey Ã‡evre Yolu'na baÄŸlanan yolda devrildi.
Bariyerleri aÅŸarak ters dÃ¶nen minibÃ¼s, karÅŸÄ± yÃ¶nden gelen Ã–.A. idaresindeki 35 KF 8463 plakalÄ± otomobile Ã§arptÄ±.ÂKaza yerine Ã§ok sayÄ±da itfaiye ve ilk yardÄ±m ekibi sevk edildi.Â Kazada yaralanan minibÃ¼steki 15'i Ã¶ÄŸrenci 34 kiÅŸi, Ã§evredeki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
"Hayati tehlikesi olan hastamÄ±z yok"
Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Bediha Salnur, Ã‡iÄŸli BÃ¶lge Hastanesine gelerek yaralÄ±larÄ±n saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili bilgi aldÄ±.
Ã‡iÄŸli BÃ¶lge EÄŸitim Hastanesi BaÅŸhekimi Ä°lker KÄ±zÄ±loÄŸlu, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 112 Acil Servis ekiplerinin mÃ¼dahale ettiÄŸi 14 yaralÄ±nÄ±n kazanÄ±n ardÄ±ndan hastanelerine getirildiÄŸini sÃ¶yledi.
KÄ±zÄ±loÄŸlu, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Åžu anda hayati tehlikesi olan, acil ameliyata alÄ±nmasÄ± gereken hastamÄ±z yok. Ufak tefek yaralanmalarÄ± var. BÃ¼tÃ¼n konsÃ¼ltasyonlarÄ± bittikten sonra gerekli bilgileri aile yakÄ±nlarÄ±na verdik. Åžu anda burada 14 yaralÄ±mÄ±z var. Tedavi sÃ¼reÃ§leri devam ediyor."
Kolundaki akÄ±llÄ± saatle ailesine yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± haber vermiÅŸ
Ã‡iÄŸli BÃ¶lge EÄŸitim Hastanesine gelen yaralÄ± Ã¶ÄŸrencilerin yakÄ±nlarÄ± da Ã¼zÃ¼ntÃ¼ yaÅŸadÄ±.
Kazada yeÄŸeni yaralanan Aysel Atakan, bÃ¼tÃ¼n Ã§ocuklarÄ±n saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu bilgisini almanÄ±n sevincini yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Kaza yapan servis minibÃ¼sÃ¼nÃ¼n bakÄ±msÄ±z ve eski model olduÄŸunu ileri sÃ¼ren Atakan, gerekli ÅŸikayet baÅŸvurularÄ±nÄ± yapacaklarÄ±nÄ± ifade etti.
YeÄŸeninin kolunda akÄ±llÄ± saat bulunduÄŸunu belirten Atakan, "O haber verdi bize, Ã¶yle haberimiz oldu. YaralÄ± halde kolundaki saatle 'Ben kaza yaptÄ±m, burnum kanÄ±yor. Gelin beni kurtarÄ±n.' diye bize haber verdi. Biz de yerini tespit ederek geldik. BÃ¼tÃ¼n Ã§ocuklarÄ± toparladÄ±k, bu tarafa gelebilecekleri de getirdik." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Rahmi Okan da tomografisi Ã§ekilen Ã§ocuÄŸunun mÃ¼ÅŸahede altÄ±nda tutulduÄŸunu sÃ¶yledi.
Kazada servis ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n ihmalinin olduÄŸunu iddia eden Okan, "Ã–zel Ã§ocuklar olduÄŸu iÃ§in bu sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin araÃ§larÄ± Ã§ok dikkatli kullanmasÄ± lazÄ±m Ã§Ã¼nkÃ¼ kendilerini koruyabilmeleri gerÃ§ekten Ã§ok zor. ArabanÄ±n durumu Ã§ok kÃ¶tÃ¼ydÃ¼. Oraya gittiÄŸimde ilk etapta Ã§ocuÄŸumu gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mde baÅŸÄ± kanÄ±yordu, hastaneye getirdik. Allah'a ÅŸÃ¼kÃ¼r, ÅŸimdi iyi diyorlar. DoktorlarÄ±n bize verdiÄŸi bilgi bu." diye konuÅŸtu.
"Servisin geÃ§ geldiÄŸi" iddiasÄ±
Servisin sabah arÄ±za yaptÄ±ÄŸÄ± iÃ§in geÃ§ geldiÄŸini ileri sÃ¼ren Okan, "EÅŸimin anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re servis bozulmuÅŸ, tekrardan Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸlar. Servisin Ã§ok saÄŸlÄ±klÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyemeyiz." dedi.
Bu arada, Ã‡iÄŸli BÃ¶lge EÄŸitim Hastanesindeki tedavisi sÃ¼ren minibÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ S.Z'nin taburcu edilmesinin ardÄ±ndan polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼leceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
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