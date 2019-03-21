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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
21.03.2019 - 17:07, Son Güncelleme:

Down sendromlu çocuklar klasik otomobille tur attı

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Down sendromlu çocuklar klasik otomobille tur attı

DÜNYA Down Sendromu Günü nedeniyle Avcılar’daki çocuklar, en eskisi 1960 model olan 30 Volkswagen otomobille dolaştırılırken, farklı bir gün yaşamaları ve toplumsal farkındalık yaratılması amaçlandı.

Birleşmiş Milletler’in 2011 yılında aldığı kararla ilan edilen ‘Dünya Down Sendromu Günü’ nedeniyle Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü, özel bir üniversite ve Volkswagen Kaplumbağa Otomobil Derneği işbirliği yaparak, Borusan Oto Zehra-Nurhan Kocabıyık Ortaokulu’nda farklı bir etkinlik düzenledi. İl Milli Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Ömer Avcı’nın da katıldığı etkinlikte 2’si minibüs olmak üzere 30 Volkswagen araç okul bahçesinde toplanırken, üniversite öğrencileri bunları balon ve kurdela ile süsledi. Volkswagen Kaplumbağa Otomobil Derneği Başkanı Cenk Hızdil, bu etkinliğe katılmayı bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüklerini çağrı alınca seve seve geldiklerini söyledi. Hızdil, “Araçlarımızı çocuklar çok seviyor. Yolda bile görünce durup el sallıyorlar. Bu yavrularımızı dolaştırarak, farklı bir gün yaşatmak istedikö dedi. Avcılar Milli Eğitim Müdürü Emin Engin ile İstanbul İl Milli Eğitim  Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Ömer Avcı, her biri birer melek olan Down Sendromlu öğrencilerin karşılıksız sevdiğini, sadece sevilmeyi hak ettiklerini anlattı.

Süslenen araçlarla Avcılar’da polis eskortluğunda tur atan Down Sendromlu çocuklara birer mini otomobil hediye edilirken, konvoyu gören çok sayıda kişi el sallayarak ve fotoğraf çekerek 'Özel çocuklara' sevgi gösterdi. Down sendromlu çocuklar için okulda konserin de yer aldığı gösteriler düzenlendi.

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