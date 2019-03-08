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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Dövüşten uzak duracağız

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
Dövüşten uzak duracağız

CHP ve İYİ Parti, ikinci ortak mitingini Aydın’da yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Ülkemiz, geleceğimiz, bayrağımız ve vatanımız için birlikte mücadele edeceğiz. Kavgadan, dövüşten uzak duracağız” dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Erdoğan’ı eleştirerek, “Bana ‘Bu kadın’ diyor. Bu bir zihniyettir. Buradan kadınlara sesleniyorum, bütün bu zihniyetin kendine çeki düzen verebilmesi için o kulağı öyle bir çekin ki morarsın” diye konuştu.

AYDIN’da CHP’nin ev sahipliğinde Millet İttifakı miting düzenledi. Atatürk Kent Meydanı’ndaki ortak mitingde kürsüye önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener çıktı.

Akşener şunları söyledi:

‘ÖNCE KENDİLERİ İTTİFAK YAPTI’

“Cumhurbaşkanı’nın ‘terörist’ dediği efeler diyarı Aydınlılar, domates üreticileri nasılsınız? Denizli’de böyle bir soru sordum, Sayın Cumhurbaşkanı çok kızmış. Bana ‘Bu kadın’ demiş. Sayın Cumhurbaşkanı, önce kendileri yaptı ittifak. Biz ittifak yaptık olduk ‘terörist, çete.’ Bize oy verenler ‘terörist, çete’ oldu. Çoluğu ile çocuğu ile 30 milyondan fazla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına ‘terörist’ dediği sözleri hatırlattığımız için bize çok kızmış. ‘Türkiye’de Kürdistan bölgesi var mıdır, Meral Hanım cevap versin’ dedi. Böyle bir şey yoktur. İçişleri Bakanlığı yaptığımız zaman da ‘Irak’ın kuzeyi’ derdik. Irak’ın kuzeyindeki o bölgenin adı kadim Türkmeneli’dir, Türkmeneli. 2.5 milyon Türkmen yaşardı, nereye gitti? Orada devlet kurulmasına olanak sağladın ve Barzani’yi tanıdın.

‘YANLIŞLARINI HATIRLATACAĞIZ’

Akşener’in ardından kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise şöyle konuştu: “Birlikte mücadele edeceğiz. Kimseyi ötekileştirmeden, kimsenin inancını sorgulamadan, herkesi kucaklayarak hizmet etmek istiyoruz. İnsana hizmet edeceğiz, birilerine değil. Hep birlikte demokrasi mücadelesi vereceksek sandığa gideceğiz, sandıkta gerekli dersi vereceğiz. Bu bizim kültürümüzde var. Yanlış yapan insana oylarımızla yanlışlarını hatırlatacağız. Hakkı, hukuku ve adaleti birlikte gerçekleştireceğiz. Ülkemiz, geleceğimiz, bayrağımız ve vatanımız için birlikte mücadele edeceğiz. Kavgadan dövüşten uzak duracağız.

‘17 YILDIR YÖNETİYORSUN’

17 yıldır tek başına yönetiyorsun. Milleti soğan kuyruğuna sokuyorsun, sonra da adına ‘varlık kuyruğu’ diyorsun. Sen otobüse, dolmuşa binerken, su içerken, kefen bezi alırken vergi ödüyorsun. Elektriği, doğalgazı yakarken vergi ödüyorsun. Onlar kürkten vergiyi kaldıyor. Bu mudur adalet? Sandığa gidip hesabını soracaksınız. Ekmekte, suda, pek çok temel gıdada vergi sıfırlanabilir. Neden kürk vergisini sıfırlıyorlar?”

MİLLET İTTİFAKI İKİNCİ MİTİNGİ AYDIN’DA YAPTI

- CHP ve İYİ parti ikinci ortak mitinglerini dün Aydın’da düzenledi. Atatürk Kent Meydanı’nı dolduranları CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve millet ittifakı adayı Özlem Çerçioğlu birlikte selamladı. Çerçioğlu’nun elleriyle yaptığı kalp işareti dikkat çekti. Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener, Aydın belediye başkan adaylarını tanıttı ve vatandaşlara karanfil attı.

ÜLKÜCÜLERE SESLENDİ

Ülkücü kardeşlerime seslenmek isterim. Milliyetçilik, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye istemektir. Kendi ordusunun silah fabrikalarını yabancı bir orduya satanlara milliyetçi denmez. Çiftçi, esnaf, hal esnafı hangi durumda biliyor musun? Binlerce çocuk aç yatağa giriyor, binlerce evde tencere kaynamıyor biliyor musunuz? Siz biliyorsunuz ama sarayda oturanlar bilmiyor, halktan koptular.

 

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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