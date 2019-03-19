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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Efendi ERKAYIRAN/ DHA
19.03.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

Dövülerek, öldürülüp yol kenarına bırakılmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

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Dövülerek, öldürülüp yol kenarına bırakılmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, dövülerek, öldürüldükten sonra yol kenarına bırakılan kişinin, 7 çocuk babası İsmail Koca (43) olduğu belirlendi. Cinayetle ilgili 1 kişi gözaltına alındı. 

Olay, dün, Kadirli'ye bağlı Karakütük köyü Sarıböğsek Deresi mevkisinde meydana geldi. Yol kenarında birinin hareketsiz yattığını görenler, jandarmaya haber verdi. İhbarla olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin dövülerek, öldürüldüğünü belirledi. Geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, erkek cesedinin, İsmail Koca'ya ait olduğunu saptadı. Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından 7 çocuk babası Koca'nın cenazesi, yakınlarınca alındı. İsmail Koca, Kadirli'deki mezarlıkta toprağa verildi. Jandarma cinayetle ilgili 1 kişiyi gözaltına alırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 araç da ele geçirildi. 

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 35 yaşlarında bir erkek cesedi bulunduOsmaniye'nin Kadirli ilçesinde yol kenarında, dövülerek öldürüldüğü tespit edilen erkek ceset bulundu.İlçeye bağlı Karakütük köyü Sarıböğsek deresi mevkiinde, yolun kenarında hareketsiz halde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğü belirlendi. 35 yaşlarındaki kişinin cesedinde yapılan ilk incelemede dövülerek ve sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü, ardından yol kenarına atıldığı saptandı. Ceset otopsi için adli tıp kurumuna gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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