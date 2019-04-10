Dövülerek öldürüldüğü iddia edilmişti! Patronu yakalandı…
İzmir’in Konak ilçesinde sahibi olduğu barın çalışanını darbederek öldürdüğü iddiasıyla aranan barın sahibi şüpheli H.Y. yakalandı.
İzmir'in Konak ilçesinde sahibi olduğu barın çalışanını darbederek öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Alsancak semtinde sahibi olduğu barda çalışan Mustafa Demir'i darbederek öldürdüğü iddiasıyla aranan H.Y, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
Konak ilçesi Alsancak semtinde Mustafa Demir (29) çalıştığı barda darbedilmişti. Yaralanan Demir, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetmişti.
Demir'i darbettiği iddia edilen bar sahibi H.Y'nin (35) yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.
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