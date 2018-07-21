'Dövmem var diye bıçakladılar'
KARAMAN'ın Külhan Mahallesi’ndeki işyerinin karşısındaki Nusret Uysal Çocuk Parkı’nda bankta oturan Barış Aybar’ın (34) yanına gelen 3 kişi, iddiaya göre "Vücudunda niye dövme var?" diyerek bıçakla saldırdı.
Sol bacağından iki bıçak darbesi alan Aybar, kanlar içinde yere yığıldı.
Yardımına koşan çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Aybar'ın sağlık durumu iyi.
Aybar, “Yanıma gelip, senin niye dövmelerin var, diye çıkıştılar. Sonra da beni bıçakladılar” dedi. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
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