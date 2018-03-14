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    Dövmeler ele verdi: M.J. yakalandı

    DHA
    14.03.2018 - 22:02 | Son Güncelleme:

    KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, elektronik eşya satışı yapan iş yerini soyan hırsızın, güvenlik kameraları incelendiğinde elindeki dövmeler dikkat çekti. Daha önce akü hırsızlığına karıştığı belirlenen, denetimli serbestlikten yararlanarak bırakılan Suriyeli M.J. imza atmaya geldiği sırada gözaltına alındı.

    Körfez Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi’nde elektronik eşya satışı ve tamiri yapan iş yerine giren hırsız, bilgisiyar ve telefonlar çaldı. Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube polisleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, Körfez ve Derince’de bulunan birçok güvenlik kamerasını inceledi.. Hırsızın elindeki dövmeler dikkat çekti.

    İş yerini soyan kişinin daha önce akü hırsızlığından gözaltına alınan Suriyeli 24 yaşındaki M.J. olduğu belirlendi. Derince’de oturan M.J. denetimli serbestlik yasasından bırakılması nedeniyle karakola imza atmaya geldiği sırada gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.J. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Etiketler: kocaeli , hırsızlık , dövme , gündem
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