Dövmeler ele verdi: M.J. yakalandı

Körfez Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi’nde elektronik eşya satışı ve tamiri yapan iş yerine giren hırsız, bilgisiyar ve telefonlar çaldı. Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube polisleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, Körfez ve Derince’de bulunan birçok güvenlik kamerasını inceledi.. Hırsızın elindeki dövmeler dikkat çekti.

İş yerini soyan kişinin daha önce akü hırsızlığından gözaltına alınan Suriyeli 24 yaşındaki M.J. olduğu belirlendi. Derince’de oturan M.J. denetimli serbestlik yasasından bırakılması nedeniyle karakola imza atmaya geldiği sırada gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.J. tutuklanarak cezaevine gönderildi.