Dövizli askerlik şartları açıklandı! Dövizle askerlik başvurusu nasıl yapılır?
Dövizli askerlik şartları, Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilgili kişilerin erişimine açıldı. Yurtdışında ikamet eden ve askerlik hizmetini henüz yerine getirmemiş olan vatandaşların merakla beklediği dövizle askerlik için uzaktan eğitim ekranı yayımlandı. İşte, Dövizli askerlik şartları ve merak edilen diğer detaylar hakkında bazı bilgiler
Dövizle askerlik şartları hakkında detaylar Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Uzaktan eğitim imkanı ile yurtdışında askerlik hizmetlerini tamamlayabilecek olan vatandaşlar, başvuru işlemlerini konsolosluklar üzerinden gerçekleştirebilecek. İşte, dövizli askerlik şartları ve merak edilen bazı detaylar
DÖVİZLİ ASKERLİK MİKTARI NE KADAR?
Dövizle askerlik ödeme miktarı; 03 Ağustos 2018 tarihinden itibaren 2000 Avro olarak düzenlenmiştir. 2000 Avro veya karşılığı yabancı ülke parasının başvuru esnasında peşin olarak ödenmesi gerekmektedir. Taksitle ödeme imkânı bulunmamaktadır.
38 YAŞ ŞARTI KALDIRILDI
Yapılan Kanun değişikliği ile dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için 38 yaş sınırı kaldırılmıştır. Vatandaşların ikâmet ettikleri bölgelerdeki Türk konsolosluklarına başvurmaları halinde yararlanma şartlarına haiz olup olmadıkları konsolosluklarca değerlendirilecektir.
TÜRKİYE'DE ASKERLİK ŞARTI BULUNUYOR MU?
Dövizle askerlik kapsamında başvuruda bulunan vatandaşların Türkiye’ye gelerek askerlik hizmetini yapma zorunlulukları yoktur. Ancak başvuru esnasında, Millî Savunma Bakanlığı tarafından verilen uzaktan eğitim programını tamamlamış olmaları gerekmektedir.
DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMAK İSTEYEN VATANDAŞLAR ASKERLİK HİZMETLERİNİ NE ZAMAN YERİNE GETİRMİŞ SAYILIRLAR?
Vatandaşlar, uzaktan eğitim programını tamamladıktan sonra dövizle askerlik hizmetinden yararlanmalarına esas teşkil eden diğer evrakı ile konsolosluklarına müracaat etmeleri, konsolosluklarınca başvurularının uygun görülmesi, 2000 Avro veya karşılığı yabancı ülke parasını peşin ödemeleri ve başvuru bilgilerinin askerlik şubelerine ulaşmasını müteakip askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.
UZAKTAN EĞİTİM ALMAYANLAR FAYDALANAMAYACAK
Yapılan Kanun değişikliği ile dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için uzaktan eğitim alma şartı getirilmiştir. Uzaktan eğitimi tamamlamayanlar dövizle askerlik hizmetinden faydalanamazlar.
DÖVİZLE ASKERLİK BAŞVURUSUNU VE ÖDEMELERİNİ 03 AĞUSTOS 2018 (HARİÇ) ÖNCESİNDE TAMAMLAYAN VATANDAŞLARIN UZAKTAN EĞİTİM ALMA ŞARTI BULUNMAKTA MIDIR?
03 Ağustos 2018 (hariç) öncesinde başvuru ve ödemelerini tamamlayan vatandaşların uzaktan eğitim almalarına gerek bulunmamaktadır.
ÇİFT UYRUKLU VATANDAŞLARIN YURT DIŞINDA ÜÇ YILLIK ÇALIŞMA SÜRESİNİ DOLDURMALARI GEREKİR Mİ?
Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen bütün vatandaşların, 1095 günlük çalışma süresini doldurmaları gerekmektedir.
YURT DIŞINDA RESMİ BURSLU ÖĞRENCİ (YÜKSEK LİSANS/DOKTORA DÂHİL) OLARAK EĞİTİM GÖRENLERİN DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMAK İÇİN BURSLARINI İPTAL ETTİRMELERİ GEREKİYOR MU?
Yurt dışında yaşayan vatandaşların dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilmeleri için; oturma veya çalışma iznine veya vatandaşlık hakkına sahip olarak işçi-işveren-meslek/sanat mensubu statüsünde yabancı ülkelerde ya da bir iş sözleşmesi ile yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde, Türkiye’de geçen süreler hariç toplam en az 3 yıl (1095 gün) süre ile çalışmış olmaları gerekmektedir. Resmi burslu öğrenci olmanızın dövizle askerlik başvurunuza herhangi bir etkisi yoktur. Önemli olan, yabancı ülke makamlarınca verilen oturma-çalışma izninin size yasada öngörülen işçi-işveren-meslek/sanat mensubu statülerinden birini sağlamasıdır.
YURT DIŞI İŞÇİ ERTELEMESİ YAPILMAYAN DÖNEMLERDEKİ ÇALIŞMA SÜRELERİ DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANACAK OLAN VATANDAŞLARDA ARANACAK OLAN ÜÇ YILLIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESABINDA DİKKATE ALINIR MI?
Yurt dışı işçi ertelemesi yapılmamış olsa dahi yabancı ülke makamlarınca verilen oturma-çalışma izinlerinin yasada öngörülen işçi-işveren-meslek/sanat mensubu statülerini sağlamış olması kaydıyla belgelendirilmiş tüm çalışma süreleri dövizle askerlik başvurularında aranan çalışma süresinden sayılır.
YABANCI ÜLKELERDE OTURMA VEYA ÇALIŞMA İZNİNE SAHİP OLARAK BİR MÜDDET ÇALIŞMIŞ ANCAK ÇEŞİTLİ NEDENLERLE DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ BAŞVURUSUNDA BULUNMADAN TÜRKİYE’YE KESİN DÖNÜŞ YAPMAK ZORUNDA KALANLARIN, YENİDEN YURT DIŞINDA OTURMA VEYA ÇALIŞMA İZNİNE SAHİP OLARAK ÇALIŞMALARI HALİNDE DAHA ÖNCE ÇALIŞTIKLARI SÜRELER, DÖVİZLE ASKERLİK BAŞVURULARI SIRASINDA DİKKATE ALINIR MI?
Vatandaşların yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren ya da meslek-sanat mensubu statüsünde çalıştıkları tüm süreler, konsolosluklara müracaatlarında belgelendirmeleri kaydıyla, dövizle askerlik hizmeti için gerekli çalışma süresinden sayılır.
YURT DIŞINDA ÇALIŞAN ANCAK ÜCRET VEYA MAAŞLARI YURT İÇİNDEN TRANSFER EDİLENLERİN DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANABİLMELERİ MÜMKÜN MÜDÜR?
Yurt dışında çalışmalarına rağmen maaş veya ücretleri yurt içinden transfer edilenlerin dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilmelerine yasal imkân bulunmamaktadır.
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