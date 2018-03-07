Döviz bürosunu soymuştu... Yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

Kocamustafapaşa'daki bir döviz bürosuna giren silahlı kişi, tehdit ettiği çalışanları etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki bir miktar parayı alarak kaçtı.

Yaşanan kovalamacanın ardından kısa sürede yakalanan zanlının kaçma ve yakalanma anına ait görüntüler ortaya çıktı.



Söz konusu görüntülerde, olayın ardından elinde bir çantayla kaçan şüphelinin vatandaşlar tarafından kovalandığı görülüyor.



Kısa süre sonra olay yerine yakın bir sokakta olayda kullandığı tabancayla yakalanarak yere yatırılan şüpheliye bazı vatandaşların tepki gösterdiği de kameraya yansıdı.



Kocamustafapaşa'da dün girdiği döviz bürosunda, silahla çalışanları etkisiz hale getirdikten sonra iş yerindeki bir miktar parayı alarak kaçan şüpheli, olaydan kısa süre sonra polislerce gözaltına alınmıştı.