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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Müslim SARIYAR/İSTANBUL (DHA)
04.10.2018 - 14:51, Son Güncelleme:

Dövdüğü kız arkadaşı için adam bıçaklamış

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Dövdüğü kız arkadaşı için adam bıçaklamış

İstanbul Bakırköy'de otomobilini vatandaşların üzerine sürerek dehşeti yaşatan ve 6 kişinin yaralanmasına neden G.S.G.'nin olay anında beraberinde bulunan kız arkadaşı için geçtiğimiz yıl bir kişiyi bıçakladığı ortaya çıktı.

Hakim anne ile savcı babanın oğlu olan 21 yaşındaki G.S.G, geçtiğimiz akşam saat 17.20'de Bakırköy'ün en işlek caddelerinden biri olan İstanbul Caddesi'nde dehşet saçtı. G. annesine ait lüks cipin içerisinde beraberinde bulunan kız arkadaşı A.A.'yı başına vurarak dövmeye başladı. Olayı fark eden vatandaşlar, duruma müdahale etti. G. de cipi vatandaşların üzerine sürdü. Kaldırıma da çıkan G., 6 kişiyi yaraladı. Olaydan sonra kaçan ve polis ekiplerince tutuklanan G.S.G, dün çıkarıldığı Bakırköy Adliyesi'nde 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

KIZ ARKADAŞI İÇİN BİR KİŞİYİ BIÇAKLAMIŞ

G.'nin olay anında beraberinde ve başına vurarak darp ettiği kız arkadaşı A.A. için geçtiğimiz yıl Şubat ayında bir kişiyi bıçaklayarak yaraladığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre G. ve kız arkadaşı Bakırköy'de bulunan bir alış veriş merkezine gitti. A.A. buradaki bir mağazada beğendiği bir kıyafeti denemek için prova odasına girdi. Ancak bu sırada 2 genç, prova odasının kapısını açtı. Bunun üzerine G. ile kapıyı açan 2 kişi arasında tartışma çıktı. G., yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak ikiliye saldırdı. Tarafları sakinleştirmek için araya giren Muhammed Kızılkaya isimli başka bir müşteriyi ise kalçasından bıçakladı.

Bakırköyde dehşet saçan sürücünün dövdüğü kız arkadaşı konuştu
Bakırköy'de dehşet saçan sürücünün dövdüğü kız arkadaşı konuştu

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞLAR

Kızılkaya olayın ardından savcılıkta verdiği ifadesinde "Soyunma kabinleri bölümünde bir kişinin bıçakla, iki kişiye saldırdığını gördüm. Araya girip, ayırdım. Mağazadan çıktığım sırada bıçaklı kişi arkamdan gelerek beni kalçamdan bıçakladı" dedi.

Olay tarihinde suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alınan G. ise, "Kız arkadaşım A., kıyafet değiştirme kabininde üzerini değiştiriyordu. İki kişinin kabin kapısını açarak, kız arkadaşıma baktığını gördüm. Bunun üzerine şahıslarla tartışmaya başladım. Üçüncü kişi gelerek tartışmaya katıldı. Bunun üzerine görevliler bizi mağaza dışına çıkardı. Mağaza dışında da tartışma devam etti. Kendimi tutamayarak bıçaklama olayını gerçekleştirdim" diye ifade verdi. Olaydan sonra G.S.G.'nin 3 kişiden, diğer 3 kişinin de Göçmen'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

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