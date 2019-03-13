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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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TRABZON (İHA)
13.03.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Dosyalar tırlara yüklenip Ankara’ya gönderildi!

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Trabzon Adliyesi’nde hukuk ve ceza davalarında süresi dolan dosyalar, geri dönüşüme kazandırılmak üzere arşivden indirilerek tırlarla geri dönüşüme gönderildi.

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi olarak kullanıma açıldıktan sonra vatandaşların mahkeme dosya sorgulama ve diğer adli durumlar ile ilgili bilgi almasını sağlayan UYAP portalı sayesinde, dosyalar artık senelerce arşiv odalarında bekletilmiyor. Dosyalara sistemden ulaşmak 7/24 mümkün olurken, işlem görmeyecek dosyalar ise balyalar halinde yeniden değerlendiriliyor. Geri dönüşüme destek veren dava görenler, UYAP ve süre uygulaması sayesinde adliyelerin fiziki yükten, yüzlerce ağacın ise kesilmekten kurtulduğuna tanıklık ediyor.

ARŞİVLER RAHATLATILIYOR

Adalet Bakanlığının yeni yargılama usül ve esaslarının belirlenmesi sürecinde her yetkili mahkeme için süre göstermesi, adalette etkinliği hızlandırıyor. Davalarda Hedef Süre Uygulamasının 2019 yılı itibariyle resmen başlatılmasından sonra gerek ceza, gerekse hukuk mahkemeleri dosyalarından infaza çıkan, işlemden kaldırılan ve zaman aşımına uğradığı tespit edilen dosyalar bir bir sökülerek adliyelerde ekstra yük olmasının önüne geçilmiş oldu. Mahkeme birimleri ellerinde işlemden kaldırılmış, infaza çıkmış, arşivde yer tutmaması gereken veya zaman aşımından dolayı kalemlerde-arşivlerde tutulması gerekli bulunmayan dosyaları atık kağıt geri dönüşüm sistemine dahil ettirdi.

Dosyalar tırlara yüklenip Ankara’ya gönderildi

TIRLARLA ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Geri dönüşüm için Ankara’daki Ergazi Atık Kağıt Ünitesi’ne gönderilecek olan binlerce dosya Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin tırlarına yüklendi. Böylece binlerce dosya, UYAP’ta safahatleri kalmak suretiyle fiziken ortadan kaldırılmış oldu. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuya ilişkin alınan açıklamada çevre dostu uygulamaların önemine dikkat çekilerek “Başsavcılığımız aldığı karar ile arşiv yönetmeliği kapsamında hem doğaya saygılı bir uygulamaya destek verdi, hem de oldukça ekonomik olan bir sistemi hayata geçirdi” değerlendirmesinde bulundular.

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