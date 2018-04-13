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    Haberler >Gündem>'Dostluk için futbol' organizasyonunda Türkiye'yi Semih Kılıçsoy temsil edecek

    'Dostluk için futbol' organizasyonunda Türkiye'yi Semih Kılıçsoy temsil edecek

    Hürriyet Haber
    13.04.2018 - 12:39 | Son Güncelleme:

    FIFA ve Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası’nın resmi ortağı Gazprom tarafından çocuklar için organize edilen Dostluk İçin Futbol programının altıncı sezonu başladı. Bu yıl organizasyondaki 'çocuk gazeteci'yi Hürriyet Çocuk Kulübü seçmişti, 'çocuk futbolcu' ise Beşiktaş Spor Kulübü tarafından seçildi. Haziran ayında Moskova’da düzenlenecek 2018 Dostluk İçin Futbol Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi Beşiktaş’ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy temsil edecek.

    Dünya çapında 2013 yılından bu yana Gazprom tarafından yürütülen Dostluk İçin Futbol’a bu yıl 211 ülke ve bölgeden, 12 yaş grubu çocuklar katılıyor. Her bir katılımcı ülke, projede 12 yaşında bir genç oyuncu ve aynı yaş grubundan bir genç gazeteci ile temsil ediliyor. Dostluk İçin Futbol’da bu yıl Türkiye’yi temsil edecek genç elçi, düzenlenen seçmeler sonucunda Beşiktaş’ın oyuncusu Semih Kılıçsoy olarak belirlendi.

    Dostluk için futbol organizasyonunda Türkiyeyi Semih Kılıçsoy temsil edecek

    Türkiye’nin beşinci kez katıldığı programın bu yılki ana etkinlikleri 8-15 Haziran tarihlerinde Moskova’da düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında 211 ülke ve bölgeden gelen çocuklar, 32 uluslararası dostluk takımının forması altında 2018 Dostluk İçin Futbol Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek. Şampiyonanın ardından tüm katılımcılar, 2018 Uluslararası Dostluk İçin Futbol Çocuk Forumu’nda spor dünyasının tanınmış isimleriyle bir araya gelecek.

    Dostluk için futbol organizasyonunda Türkiyeyi Semih Kılıçsoy temsil edecek

    Projenin yerel etkinlikleri ise tüm katılımcı ülkelerde Haziran ayına kadar eş zamanlı olarak devam edecek. Programda bu yıl Türkiye’yi ve Hürriyet Gazetesi'ni temsil edecek genç gazeteci Eda Çelik ise, programın Türkiye’deki etkinliklerinin yanı sıra Moskova’daki etkinliklerini de Dostluk İçin Futbol Uluslararası Çocuk Basın Merkezi’nde takip edecek. Dostluk İçin Futbol programı, diğer kültürlere ve milletlere saygı, eşitlik ve sağlıklı bir yaşam tarzı gibi temel değerlerin, futbol sevgisi aracılığıyla genç nesillerde teşvik edilmesini amaçlıyor. Katılımcı çocuklar her yıl, programın dokuz değeri olan “dostluk, eşitlik, adalet, sağlık, barış, özveri, zafer, gelenek ve onura” en yüksek düzeyde bağlılık gösteren ve bu doğrultuda sosyal girişimlerde bulunan bir futbol takımını, Dokuz Değer Kupası’nın sahibi olarak belirliyor.

    Dostluk için futbol organizasyonunda Türkiyeyi Semih Kılıçsoy temsil edecek

    Etiketler: F4F , gündem
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