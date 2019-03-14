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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mert Gökhan KOÇ / MARDİN
14.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Dost hastanesi

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Dost hastanesi

Türkiye’de belediyeler bünyesindeki en kapsamlı Hayvan Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi Mardin’de açıldı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, “Burayı ‘Koşun, toplanacak hayvan var’ diye arıyorlardı, bu anlayış bitti” dedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin Artuklu’da hayata geçirdiği hayvan hastanesinde ortez, protez, katarakt, felçli hayvanlara yürüteç gibi birçok operasyon gerçekleştirilebiliyor. 3’ü veteriner hekim, 2’si tekniker olmak üzere 20 personel, hemogram, ultrason, röntgen cihazlarıyla tüm cerrahi operasyonları ve ortopedik işlemleri uyguluyor.

Dost hastanesi

Yetkililer, hayvan hastanesindeki imkânlar sayesinde sokak hayvanlarının sık sık başına gelen trafik kazası ve saçma ile vurulma olaylarına kolaylıkla müdahale edilebildiğini belirtti. Sivil toplum örgütleriyle yapılan dayanışma sayesinde çevre iller başta olmak üzere Türkiye’nin birçok farklı noktasından da Mardin Hayvan Hastanesi’ne can dostlar tedavi için yönlendiriliyor. Hastanede sadece köpek ya da kedi değil, eşek, at, koyun, katır gibi hayvanlara da müdahale edilebiliyor. Ayrıca, hayvanlara herhangi bir yere nakil edilmeden müdahale edilebiliyor ve böylece zaman kaybının da önüne geçilebiliyor.

Dost hastanesi

5 FARKLI DİLDE TABELA ASILDI

Farklı kültürlerin evsahibi Mardin’deki merkezin tabelası ise Türkçe, Kürtçe, Arapça, Süryanice ve İngilizce olmak üzere 5 farklı dilde yazıldı. Açılışta konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, “Başlarda burayı hep ‘Koşun gelin, toplanacak hayvan var’ diye arıyorlardı. Bir rehine merkezi gibi görünüyordu. Bu anlayış artık bitti” dedi. Veteriner hekim ve köpek eğitim uzmanı Tarkan Özvardar ise “Umarım tüm şehirlere örnek olur” dedi.

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