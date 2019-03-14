Dost hastanesi
Türkiye’de belediyeler bünyesindeki en kapsamlı Hayvan Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi Mardin’de açıldı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, “Burayı ‘Koşun, toplanacak hayvan var’ diye arıyorlardı, bu anlayış bitti” dedi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin Artuklu’da hayata geçirdiği hayvan hastanesinde ortez, protez, katarakt, felçli hayvanlara yürüteç gibi birçok operasyon gerçekleştirilebiliyor. 3’ü veteriner hekim, 2’si tekniker olmak üzere 20 personel, hemogram, ultrason, röntgen cihazlarıyla tüm cerrahi operasyonları ve ortopedik işlemleri uyguluyor.
Yetkililer, hayvan hastanesindeki imkânlar sayesinde sokak hayvanlarının sık sık başına gelen trafik kazası ve saçma ile vurulma olaylarına kolaylıkla müdahale edilebildiğini belirtti. Sivil toplum örgütleriyle yapılan dayanışma sayesinde çevre iller başta olmak üzere Türkiye’nin birçok farklı noktasından da Mardin Hayvan Hastanesi’ne can dostlar tedavi için yönlendiriliyor. Hastanede sadece köpek ya da kedi değil, eşek, at, koyun, katır gibi hayvanlara da müdahale edilebiliyor. Ayrıca, hayvanlara herhangi bir yere nakil edilmeden müdahale edilebiliyor ve böylece zaman kaybının da önüne geçilebiliyor.
5 FARKLI DİLDE TABELA ASILDI
Farklı kültürlerin evsahibi Mardin’deki merkezin tabelası ise Türkçe, Kürtçe, Arapça, Süryanice ve İngilizce olmak üzere 5 farklı dilde yazıldı. Açılışta konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, “Başlarda burayı hep ‘Koşun gelin, toplanacak hayvan var’ diye arıyorlardı. Bir rehine merkezi gibi görünüyordu. Bu anlayış artık bitti” dedi. Veteriner hekim ve köpek eğitim uzmanı Tarkan Özvardar ise “Umarım tüm şehirlere örnek olur” dedi.
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