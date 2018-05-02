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    Dörtlü ittifaka başka partiler de katılacak mı?

    Hürriyet Haber
    02.05.2018 - 16:21 | Son Güncelleme:

    İsmail Saymaz 'Bunu Ben De Söylerim'de bugün dört muhalefet partisi arasındaki ittifak görüşmelerinde son kulis bilgilerini aktarıyor. Başka partiler de bu ittifaka katılacak mı? Hangi partilerin adayları CHP listesinden seçime girebilir? Muhalefetin hedefi kaç milletvekili kazanmak?

    Her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 18.00’de İsmail Saymaz ile günün haber yorumu önce sizin cebinize gelsin isterseniz, Hürriyet’in mobil uygulamasını;

    Etiketler: Bunu Ben De Söylerim , günün haberi , günün yorumu , gündem
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