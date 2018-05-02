Dörtlü ittifaka başka partiler de katılacak mı?

İsmail Saymaz 'Bunu Ben De Söylerim'de bugün dört muhalefet partisi arasındaki ittifak görüşmelerinde son kulis bilgilerini aktarıyor. Başka partiler de bu ittifaka katılacak mı? Hangi partilerin adayları CHP listesinden seçime girebilir? Muhalefetin hedefi kaç milletvekili kazanmak?
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