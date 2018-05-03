Dörtlü ittifak yorumu: Kaynaşma vesilesi olacak

Partisinin genel merkezindeki milletvekili aday adaylığı başvuru stantlarını gezen Bahçeli, gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP Lideri, “CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin ittifak oluşturma yönündeki adımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine özetle şunları söyledi: “Birçok çevre bu ittifak kavramına karşı bir alerji ortaya koymuşlardı. Ama zaman içerisinde kendileri de ittifak yapma konumuna gelmişlerdir. Dört-beş partinin bir araya gelmesi, seçimlerin de böyle bir güçlü yapıyla bir yarış içerisinde olması ülkemiz için de faydalı olacak diye düşünüyoruz.”



SORUŞTURMA GRUBU

“Aday adaylığı başvurularının tamamlanmasının ardından nasıl bir çalışma yapacaksınız?” sorusuna Bahçeli şu yanıtı verdi: “15 genç avukattan oluşan bir güvenlik soruşturması grubu oluşturulmuştur. Müracaatlar baştan sona kadar bu yönüyle incelenecektir. FETÖ’den sızma var mı, teröristten sızma var mı, her türlü yasadışı eylemlerden sızma var mı? Onlar incelenecek. Onlardan herhangi birisinde bir şey varsa iade edilecek.”



ERDOĞAN İÇİN KARAR

MHP grubu, dün basına kapalı olarak toplandı. Toplantıda, 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın MHP grubunun adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı alındı.