Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Dörtlü ittifak yorumu: Kaynaşma vesilesi olacak

    Dörtlü ittifak yorumu: Kaynaşma vesilesi olacak

    ANKARA
    03.05.2018 - 00:39 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin ittifakı ile ilgili olarak, “Dört partinin böyle bir arada olması ülkemiz için kaynaşma vesilesi olacaktır. Sıfır barajla bu seçim nasıl oluyor görülsün bakalım. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

    Partisinin genel merkezindeki milletvekili aday adaylığı başvuru stantlarını gezen Bahçeli, gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP Lideri, “CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin ittifak oluşturma yönündeki adımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine özetle şunları söyledi: “Birçok çevre bu ittifak kavramına karşı bir alerji ortaya koymuşlardı. Ama zaman içerisinde kendileri de ittifak yapma konumuna gelmişlerdir. Dört-beş partinin bir araya gelmesi, seçimlerin de böyle bir güçlü yapıyla bir yarış içerisinde olması ülkemiz için de faydalı olacak diye düşünüyoruz.”

    SORUŞTURMA GRUBU
    “Aday adaylığı başvurularının tamamlanmasının ardından nasıl bir çalışma yapacaksınız?” sorusuna Bahçeli şu yanıtı verdi: “15 genç avukattan oluşan bir güvenlik soruşturması grubu oluşturulmuştur. Müracaatlar baştan sona kadar bu yönüyle incelenecektir. FETÖ’den sızma var mı, teröristten sızma var mı, her türlü yasadışı eylemlerden sızma var mı? Onlar incelenecek. Onlardan herhangi birisinde bir şey varsa iade edilecek.”

    ERDOĞAN İÇİN KARAR
    MHP grubu, dün basına kapalı olarak toplandı. Toplantıda, 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın MHP grubunun adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı alındı.

    Etiketler: Devlet Bahçeli , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri