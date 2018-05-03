Dörtlü ittifak imzaya kaldı

UZUN süredir devam eden görüşme trafiğinin ardından önceki akşam karar verilen CHP, İYİ Parti, SP ve DP ittifakı bugün imzalanacak protokolle resmiyet kazanacak. Dört partinin ittifak oluşturması konusunda alınan ilke kararının ardından ittifak protokolü dün tamamlanarak dört partinin genel başkanına sunuldu. İttifak, Meclis seçimlerine yönelik olacak, Cumhurbaşkanlığı yarışında her parti kendi adayını destekleyecek. İttifak protokolünün girişinde, güçbirliği yapan dört partinin uzlaşma gerekçelerine yer veriliyor ve ittifak kanununa atıf yapılıyor. Giriş yazısının ardından ilkeler sıralanırken, ‘kuvvetler ayrılığı, demokrasi, hukukun üstünlüğü, herkes için varlık, refah ve huzur, toplumda normalleşme’ vurgusu dikkat çekiyor. İlkeler çerçevesinde hazırlanan protokolün kamuoyuna açıklanması planlanıyor. Yasal kapsamda teknik konuların yer aldığı protokolün ise aynı gün YSK’ya sunulması öngörülüyor. Törenin bugün saat 15.00’te yapılması bekleniyor ancak SP’nin Yüksek İstişare Toplantısı’nın bitiş saati ve çıkacak sonuç doğrultusunda imzaların yarın atılabileceği de belirtiliyor. İmza töreninden önce Kılıçdaroğlu, Meclis grubunu toplayacak ve ittifakın detayları ile ilgili bilgi verecek.



ADAYLAR CHP VE İYİ PARTİ LİSTESİNDEN

Görüşmeler sonucu dört partinin de oy pusulasında kendi amblemiyle yer almasına karar verildi. Ancak milletvekili adaylığı için karma liste uygulanacak. Demokrat Parti ve Saadet Partililer CHP ve İYİ Parti listesinden aday olacak. Dün Akşener de ani bir kararla SP Genel Merkezi’ne giderek Karamollaoğlu ile bir görüşme yaptı. Bu görüşmenin DP’nin yanı sıra SP adaylarının da İYİ Parti’nin listelerinden aday gösterilmesine ilişkin olduğu öne sürüldü. Görüşmede hangi adayın hangi partinin listesinden aday olacağının belirlenmesi için, ittifak partilerinin güçlü olduğu illeri belirlemek için analizler yapıldı. Analizler sonucu, kimin hangi parti listesinden aday olacağı belirlenecek.