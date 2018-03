Dört parti onlar için tek ses

Meclis Down sendromunu araştıracak. TBMM Genel Kurulunda, siyasi parti gruplarının Down sendromunun Türkiye’de yaygınlığı, Down sendromlu bireylerin ve ailelerinin yaşadıkları sorunların ve ihtiyaçlarının tespit edilerek alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin verdikleri önergeler birleştirilerek dün görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi. AK parti Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu, Meclisin Down sendromlular konusunda tüm iradesini ortaya koyduğunu belirtti. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise şunları söyledi: “Down sendromluların yaşam kalitesi, sağlık hizmetleri ve ihtiyaçları karşılanarak sağlanabilir. Down sendromlu bireyler üzerinde toplumun ve kamunun sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar yerine getirilirse Down sendromlu insanımız elbette ki hayatını daha uygun bir şekilde yaşama imkanına sahip olacaktır.”



100 BİN İMZA TOPLANDI

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin de grubu adına konuşmasında Mecliste Down sendromlu bireyler için bir komisyon kurulması amacıyla internet ortamında başlattığı imza kampanyasının 100 bin imzaya yaklaştığını, birlikten güç doğduğunu, kendisine imzasıyla destek veren herkese teşekkür ettiğini söyledi. CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet de Meclis’te uzun süredir şahit olmadıkları bir uzlaşı ortaya konulduğunu söyledi. HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım da Down sendromunun tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, genetik bir farklılık olduğuna işaret etti.