Dört bacaklı kadın Myrtle Corbin kimdir?
Myrtle Corbin, tarihe dört bacaklı kadın olarak geçmiştir. 1868 ile 1928 yılları arasında yaşayan Myrtle Corbin, genetik bir durum olan Dipygus olarak dünyaya gelmiştir. Myrtle Corbin'in doğumundan önce annesi ve babası arasındaki benzerlik, doktorlar tarafından akraba olarak yorumlanmıştı. Ancak, böyle bir durum söz konusu değildi. Peki, 4 bacaklı olarak dünyaya gelen Myrtle Corbin kimdir? İşte, yaşamı ile dikkat çeken Myrtle Corbin hakkında bazı bilgiler
Myrtle Corbin, 12 Mayıs 1868 ile 6 Mayıs 1928 tarihleri arasında ABD Lincoln'de dünyaya gelmiştir. Dünyaya geldiğinde annesi, Myrtle Corbin'in baldır kısmında fazladan 2 tane daha bacak görünce şaşırdı. İlk zamanlarda insanların "Bu kızın içinde şeytan var" demeleri ile iyice bunalıma giren Myrtle, bir süre sonra evden kaçtı.
12-13 yaşlarında para kazanmak için sirklerde çalışıyor, kazandığı para ile de kendine uygun elbiseler diktiriyordu. 20'li yaşlarında gene sirkte takılırken, bir doktor tarafından fark edilmiştir. Doktor, Myrtle Corbin'i muayene için ofisine davet etmiştir. Aradan bir süre geçtikten sonra doktor, Myrtle Corbin'e aşık olmuştur. Fazladan 2 bacak, aslında Myrtl'nin kardeşine ait olduğu anlaşılmıştır. Olayın enterasan yanı ise Myrtle'nin 2 rahminin olduğu ortaya çıkmıştır.
EVLİLİK YAŞAMIŞ VE ÇOCUK SAHİBİ OLMUŞTUR
Myrtle Corbin, doktor ile evlilik yaşıyor. Bu evlilikten 5 çocukları olan çiftin, 5 çocuklarından 2'si Myrtle'nin 2. rahminde büyümüş ve doğmuştur.
Myrtle Corbin, 60 yaşında hayata veda etmiştir.
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