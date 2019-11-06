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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.11.2019 - 14:43, Son Güncelleme:

Dört bacaklı kadın Myrtle Corbin kimdir?

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Dört bacaklı kadın Myrtle Corbin kimdir?

Myrtle Corbin, tarihe dört bacaklı kadın olarak geçmiştir. 1868 ile 1928 yılları arasında yaşayan Myrtle Corbin, genetik bir durum olan Dipygus olarak dünyaya gelmiştir. Myrtle Corbin'in doğumundan önce annesi ve babası arasındaki benzerlik, doktorlar tarafından akraba olarak yorumlanmıştı. Ancak, böyle bir durum söz konusu değildi. Peki, 4 bacaklı olarak dünyaya gelen Myrtle Corbin kimdir? İşte, yaşamı ile dikkat çeken Myrtle Corbin hakkında bazı bilgiler

Myrtle Corbin, 12 Mayıs 1868 ile 6 Mayıs 1928 tarihleri arasında ABD Lincoln'de dünyaya gelmiştir. Dünyaya geldiğinde annesi, Myrtle Corbin'in baldır kısmında fazladan 2 tane daha bacak görünce şaşırdı. İlk zamanlarda insanların "Bu kızın içinde şeytan var" demeleri ile iyice bunalıma giren Myrtle, bir süre sonra evden kaçtı.

12-13 yaşlarında para kazanmak için sirklerde çalışıyor, kazandığı para ile de kendine uygun elbiseler diktiriyordu. 20'li yaşlarında gene sirkte takılırken, bir doktor tarafından fark edilmiştir. Doktor, Myrtle Corbin'i muayene için ofisine davet etmiştir. Aradan bir süre geçtikten sonra doktor, Myrtle Corbin'e aşık olmuştur. Fazladan 2 bacak, aslında Myrtl'nin kardeşine ait olduğu anlaşılmıştır. Olayın enterasan yanı ise Myrtle'nin 2 rahminin olduğu ortaya çıkmıştır.

EVLİLİK YAŞAMIŞ VE ÇOCUK SAHİBİ OLMUŞTUR

Myrtle Corbin, doktor ile evlilik yaşıyor. Bu evlilikten 5 çocukları olan çiftin, 5 çocuklarından 2'si Myrtle'nin 2. rahminde büyümüş ve doğmuştur.

Myrtle Corbin, 60 yaşında hayata veda etmiştir. 

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