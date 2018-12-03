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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN/ANKARA
03.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Dört ay sonra iade-i ziyaret

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Dört ay sonra iade-i ziyaret

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na dört ay sonra iade-i ziyarette bulundu. Yıldırım, “Yeni dönemde hem Meclis çalışmaları hakkında bilgilendirme, istişare fırsatı bulduk hem de nezaket ziyaretimizi gerçekleştirmiş olduk” dedi.

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için adı geçen TBMM Başkanı Yıldırım’ın, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret edeceğine ilişkin dün yapılan son dakika açıklaması Ankara’yı hareketlendirdi. Ziyaretin nedeni merak edilirken, Yıldırım’ın Meclis Başkanı seçilmesi nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun 25 Temmuz’da yaptığı ziyarete karşılık iade-i ziyaret yapacağı açıklandı. Kulislerde, Yıldırım’ın Çin’in başkenti Pekin’e hareketinden önce görüşmeyi yapmasının, henüz adaylığı kesinleşmeden ‘TBMM Başkanı’ ünvanıyla nezaket ziyaretinde bulunmak istemesi olarak yorumlandı.

Dört ay sonra iade-i ziyaret

BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜLER

Ziyaret Kılıçdaroğlu’nun TBMM’deki makamında yapıldı. Basına kapalı baş başa görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Yıldırım ve Kılıçdaroğlu, kameraların karşısına çıktı. Yıldırım, “Görüşmek için illa bir neden olması gerekmiyor. Sayın Genel Başkan’a nezaket ziyaretinde bulundum” diye konuştu. Kılıçdaroğlu’nun, Meclis Başkanı seçildikten sonra kendisini ziyaret ettiğini, daha sonra Meclis’in tatile girdiğini anımsatan Yıldırım, “Yeni dönemde hem Meclis çalışmaları hakkında bilgilendirme, istişare fırsatı bulduk hem de bu ziyaretimizi gerçekleştirmiş olduk” dedi.

‘VEDA ZİYARETİ OLABİLİR Mİ?’

Yıldırım, gazetecilerin “Ziyaretiniz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı öncesinde bir veda ziyareti olabilir mi?” sorusunu ise yanıtsız bıraktı. Kılıçdaroğlu da, Yıldırım’ın nezaket ziyaretinde bulunduğunu belirterek kendisine teşekkür etti. Kılıçdaroğlu, Yıldırım’ın görüşmede kendisini aynı zamanda parlamentodaki çalışmalar konusunda bilgilendirdiğini söyledi. Meclis’teki yasama çalışmalarının ele alındığı görüşmede; 10 Aralık’ta TBMM Genel Kurulu’nda başlayacak 2019 yılı bütçe görüşmelerinin gündeme geldiği belirtildi. 

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