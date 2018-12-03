Dört ay sonra iade-i ziyaret
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na dört ay sonra iade-i ziyarette bulundu. Yıldırım, “Yeni dönemde hem Meclis çalışmaları hakkında bilgilendirme, istişare fırsatı bulduk hem de nezaket ziyaretimizi gerçekleştirmiş olduk” dedi.
AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için adı geçen TBMM Başkanı Yıldırım’ın, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret edeceğine ilişkin dün yapılan son dakika açıklaması Ankara’yı hareketlendirdi. Ziyaretin nedeni merak edilirken, Yıldırım’ın Meclis Başkanı seçilmesi nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun 25 Temmuz’da yaptığı ziyarete karşılık iade-i ziyaret yapacağı açıklandı. Kulislerde, Yıldırım’ın Çin’in başkenti Pekin’e hareketinden önce görüşmeyi yapmasının, henüz adaylığı kesinleşmeden ‘TBMM Başkanı’ ünvanıyla nezaket ziyaretinde bulunmak istemesi olarak yorumlandı.
BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜLER
Ziyaret Kılıçdaroğlu’nun TBMM’deki makamında yapıldı. Basına kapalı baş başa görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Yıldırım ve Kılıçdaroğlu, kameraların karşısına çıktı. Yıldırım, “Görüşmek için illa bir neden olması gerekmiyor. Sayın Genel Başkan’a nezaket ziyaretinde bulundum” diye konuştu. Kılıçdaroğlu’nun, Meclis Başkanı seçildikten sonra kendisini ziyaret ettiğini, daha sonra Meclis’in tatile girdiğini anımsatan Yıldırım, “Yeni dönemde hem Meclis çalışmaları hakkında bilgilendirme, istişare fırsatı bulduk hem de bu ziyaretimizi gerçekleştirmiş olduk” dedi.
‘VEDA ZİYARETİ OLABİLİR Mİ?’
Yıldırım, gazetecilerin “Ziyaretiniz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı öncesinde bir veda ziyareti olabilir mi?” sorusunu ise yanıtsız bıraktı. Kılıçdaroğlu da, Yıldırım’ın nezaket ziyaretinde bulunduğunu belirterek kendisine teşekkür etti. Kılıçdaroğlu, Yıldırım’ın görüşmede kendisini aynı zamanda parlamentodaki çalışmalar konusunda bilgilendirdiğini söyledi. Meclis’teki yasama çalışmalarının ele alındığı görüşmede; 10 Aralık’ta TBMM Genel Kurulu’nda başlayacak 2019 yılı bütçe görüşmelerinin gündeme geldiği belirtildi.
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