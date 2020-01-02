Döpiyes ve tayyör nedir?

Günümüzde moda programlarıyla gündeme gelen döpiyes ve tayyör kelimelerinin anlamını derledik:

Tayyör, ceket ve etekten oluşan bir kadın giysisidir. Erkeklerin giydiği takım elbisenin kadınlardaki karşılığı sayılabilir. Tayyör sıklıkla topuklu ayakkabı ve bluz ile birlikte giyilir. Ceketin altına ayrıca bluz giyilmeyip, ceketin bluz olarak kullanıldığı durumlarda genellikle döpiyes şeklinde adlandırılır.



Geleneksel olarak etekle giyilse de, 20. yüzyılda kadınların da pantolon giymeye başlaması sonucu tayyörde etek yerine pantolon da kullanılır olmuştur.