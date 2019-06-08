Dönüyorlar

Ramazan bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren tatilcilerin dün başlayan dönüş yolculuğu bugün de sürdü. Anadolu Otoyolu’nda İstanbul yönünde trafik Düzce’den başladı. Düzce-Sakarya sınırı arasında bulunan, Gümüşova rampaları, Yeşilyayla mevkilerinde trafik durma noktasına geldi. Anadolu Otoyolu’nun İstanbul yönü Kocaeli kesiminde, Gültepe Tüneli, Bekirdere rampası ve Kartepe’de yolun iki şeride düştüğü bölgelerde de özellikle akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı. Sürücüler, oluşabilecek kazalar nedeniyle trafiğin aksamaması için polis tarafından ve yol üzerindeki tabelalarla uyarıldı. Polis ekipleri, Anadolu Otoyolu ve D100 Karayolu Bolu geçişlerinde trafiğin hafta sonu artarak yoğunlaşmasına karşı tedbirlerini arttırdı.

SEFERLER ARTTIRILDI

İstanbul’a dönüş yolunun en önemli geçiş noktalarından birisi durumundaki Yalova’nın Topçular Feribot İskelesi’nde 12 olan feribot sayısı 17’ye çıkartıldı. Buna rağmen araçlar uzun kuyruklar oluştururken, hafta sonunda yoğunluğa göre 2 feribotun daha Topçular hattına kaydırılacağı belirtildi. Topçular Feribot İskelesi’nden önceki gün ve dün toplamda 12 bin araç taşındı. Hafta sonuna kadar taşınan araç sayısının 21 bine ulaşması bekleniyor.

FERİBOTTA UZUN KUYRUK

Çanakkale’nin Eceabat İskelesi’nde de tatilciler kilometrelerce araç kuyruğuna neden oldu. Trafik zaman zaman dururken, ilçe merkezinde yaklaşık iki kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Polis ekiplerinin yönlendirmesiyle trafik rahatlatılmaya çalışıldı. Araçlar sırayla feribotlara alındı. Çanakkale ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ’ye bağlı gemiler, yoğunluğun azaltılması için tarifeye bağlı kalmadan saatsiz seferler yaptı. Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada-Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribot seferlerini aralıksız sürdürdü.

ANINDA MÜDAHALE ETTİLER

Kayseri-Kırıkkale, Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Ankara karayollarında yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerledi. Arızalanan araçlar ve hasarlı kazalardan dolayı da zaman zaman araç kuyrukları oluştu. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de kazalara anında müdahale ederek, bölgede yoğunluğun oluşmasını engellemek için yoğun çaba sarf etti.

DENETİMLER YOĞUNLAŞTI

Tekirdağ ve Marmara adalarına gidenler de dönüş yolunda çile çekti. Aynı anda çok sayıda aracın trafiğe çıkması özellikle Üniversite ve Yeniçiftlik mevkilerinde yoğunluk oluşturdu. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de yoğunluk nedeniyle, kontrol noktaları oluşturarak denetimlerini arttırdı. Tatil için Saros ve Edremit körfezlerini tercih edenlerin de dönüş yoluna geçmesi ara ara Keşan’da trafik yoğunluğu yarattı.