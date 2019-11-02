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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eray GÖRGÜLÜ / ANKARA
02.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Dönüşler başladı

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Dönüşler başladı

BARIŞ Pınarı harekâtı kapsamında Resulayn ve Tel Abyad’da hayatın normale döndüğü bölgelere geri dönüşler başlarken, bir yandan da birçok bölgede el yapımı patlayıcı (EYP) temizliği sürüyor. 

Barış Pınarı harekâtı kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren askeri kaynaklar, Suriyelilerin Resulayn ve Tel Abyad’da güvenliğin sağlandığı bölgelere dönüş yapmaya başladığını belirterek, şunları söyledi:

“Yalnızca şehir merkezi değil, kırsalda da güvenliğin sağlandığı bölgelere yönelik dönüşler hızlandı. Bölgede gerekli tedbirlerin alındığını gören Suriyeliler, evlerine dönüyor. Yakında dönüşlerle ilgili tam sayıyı açıklayacağız. Bir yandan bölgede hayatı normale döndürmeye çalışırken, özellikle sivillerin zarar görmemesi açısından EYP temizliği de çok önemli. EYP’nin yerini tespit etmek, onu belirli prosedürlerle etkisiz hale getirmek çok dikkat gerektiren bir süreç. İğneyle kuyu kazıyoruz. Uzman ekiplerimiz, büyük bir dikkat ve hassasiyetle bölgedeki EYP temizleme çalışmalarını sürdürüyor.”

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Tanıtım Subayı Albay Olcay Denizer de bakanlıkta düzenlenen toplantıda Barış Pınarı harekâtına ilişkin açıklama yaptı. Denizer, özetle şunları söyledi:

400’DEN FAZLA MAYIN VE PATLAYICI

“Tel Abyad’da PKK/YPG’li teröristlere ait patlayıcı madde imalathanesi tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Ayrıca patlayıcı madde yapımında kullanılan bir ton amonyum nitrat ele geçirilmiştir. PKK/YPG’li teröristlerce tuzaklanan patlayıcıları arama ve imha çalışmaları kapsamında şu ana kadar 400’den fazla mayın ve EYP ile bomba yüklü bir araç etkisiz hale getirilmiş, çok sayıda hafif silah ve mühimmatı, el bombası, havan mühimmatı, güdümlü tanksavar ile bir adet zırhlı araç ele geçirilmiştir. Türkiye’ye yönlendirilmiş ve seri bağlanmış vaziyette 74 adet roket tespit edilmiştir. Özellikle meskun mahallerde inşa edilmiş, şehri bir ağ gibi saran kilometrelerce uzunluktaki tüneller birer birer tespit edilerek, betonla doldurulmak suretiyle kullanılamaz hale getirilmektedir.”

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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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