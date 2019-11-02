Dönüşler başladı
BARIŞ Pınarı harekâtı kapsamında Resulayn ve Tel Abyad’da hayatın normale döndüğü bölgelere geri dönüşler başlarken, bir yandan da birçok bölgede el yapımı patlayıcı (EYP) temizliği sürüyor.
Barış Pınarı harekâtı kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren askeri kaynaklar, Suriyelilerin Resulayn ve Tel Abyad’da güvenliğin sağlandığı bölgelere dönüş yapmaya başladığını belirterek, şunları söyledi:
“Yalnızca şehir merkezi değil, kırsalda da güvenliğin sağlandığı bölgelere yönelik dönüşler hızlandı. Bölgede gerekli tedbirlerin alındığını gören Suriyeliler, evlerine dönüyor. Yakında dönüşlerle ilgili tam sayıyı açıklayacağız. Bir yandan bölgede hayatı normale döndürmeye çalışırken, özellikle sivillerin zarar görmemesi açısından EYP temizliği de çok önemli. EYP’nin yerini tespit etmek, onu belirli prosedürlerle etkisiz hale getirmek çok dikkat gerektiren bir süreç. İğneyle kuyu kazıyoruz. Uzman ekiplerimiz, büyük bir dikkat ve hassasiyetle bölgedeki EYP temizleme çalışmalarını sürdürüyor.”
Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Tanıtım Subayı Albay Olcay Denizer de bakanlıkta düzenlenen toplantıda Barış Pınarı harekâtına ilişkin açıklama yaptı. Denizer, özetle şunları söyledi:
400’DEN FAZLA MAYIN VE PATLAYICI
“Tel Abyad’da PKK/YPG’li teröristlere ait patlayıcı madde imalathanesi tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Ayrıca patlayıcı madde yapımında kullanılan bir ton amonyum nitrat ele geçirilmiştir. PKK/YPG’li teröristlerce tuzaklanan patlayıcıları arama ve imha çalışmaları kapsamında şu ana kadar 400’den fazla mayın ve EYP ile bomba yüklü bir araç etkisiz hale getirilmiş, çok sayıda hafif silah ve mühimmatı, el bombası, havan mühimmatı, güdümlü tanksavar ile bir adet zırhlı araç ele geçirilmiştir. Türkiye’ye yönlendirilmiş ve seri bağlanmış vaziyette 74 adet roket tespit edilmiştir. Özellikle meskun mahallerde inşa edilmiş, şehri bir ağ gibi saran kilometrelerce uzunluktaki tüneller birer birer tespit edilerek, betonla doldurulmak suretiyle kullanılamaz hale getirilmektedir.”
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