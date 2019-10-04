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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent SARIOĞLU / ANKARA
04.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Dönüş eğilimi azalıyor

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Dönüş eğilimi azalıyor

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi’nin uzmanları, Meclis Göç ve Uyum Komisyonu’nda, Suriyeli sığınmacılara ilişkin son saha araştırmalarını sundular. Merkezin Müdür Yardımcısı Dr. Başak Yavçan, sığınmacılar arasında Suriye’ye geri dönme eğiliminin her geçen yıl azaldığını söyledi.

“İki anketi karşılaştırdık, arada iki yıl var. ‘Kesinlikle dönmek isterim, Suriye’de savaş biterse istediğim rejim olmasa da dönerim’ diyenler yüzde 9’dan yüzde 5’e inmiş. ‘Hiçbir koşulda geri dönmem’ diyenler yüzde 26’dan yüzde 33’e çıkmış. ‘Suriye’de savaş devam etse de dönerim’ diyenler yüzde 11’den yüzde 5’e düşmüş. Ancak hayalindeki rejim olursa döneceğini söylüyor. Herkesin de hayalinin farklı olduğunu göz önüne alırsak bu çok gerçekçi bir hedef değil. 9’uncu senesine girdik krizin. Dünyadaki bütün örneklerden görüyoruz ki 5’inci yılı aştıktan sonra dönme eğilimleri çok ciddi düşüyor, kalıcılık eğilimleri artıyor.

Sosyal mesafeyi araştırdık. Çalışanların kendilerini Türk halkına çok daha yakın hissettiğini gördük. İstihdama uyumun gerçek anlamda bir sosyal uyum sonucunu barındırdığını görmekteyiz. Ancak şaşırtıcı şekilde vatandaş olmuş Suriyeli üniversite öğrencileri çok daha mesafeli. Yine burs alan üniversite öğrencilerinin çok daha mesafeli olduğunu gördük. Mülakatlar yaptığımızda gördük ki vatandaş olduklarını söylediğinde ya da burs aldıklarını Türk arkadaşlarıyla paylaştıklarında çok ciddi bir reaksiyonla karşılaşıyorlar. Bu, onları küstürüyor.

1 milyonun üzerinde bir çağ nüfusu var okula gitmesi gereken. Bunların yaklaşık yüzde 65’i okullaşmış durumda. İlkokulda 382 bin çağ nüfusunun 368 bini okullaşmış durumda. Ama ortaokul ve özellikle lisede inanılmaz düşüş gösterdiğini görüyoruz. ‘Erken yetişkinlik’ dediğimiz süreçlerin, yani çocukların istihdama kayıtsız şekilde dahil olma süreçlerinin önemli bir rol oynadığını görüyoruz anketlerde.

Bir başka nokta, kız çocukları için erken evlenmenin Suriyeli sığınmacılarda daha yaygın olduğunu görüyoruz.

Şu anda 27 bin kayıtlı (Suriyeli) öğrenci var yükseköğrenimde.” 

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