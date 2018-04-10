Donuk Omuz hastalığı nedir?

Donuk Omuz, omuzda geçmek bilmeyen bir ağrı veya tutulma hissiyle ortaya çıkar. Bu soruna bazen adeziv kapsül iltihabı (adeziv kapsülit) da adı verilir. Pek iyi bilinmeyen bir sorundur. Ancak tedavi edildiği takdirde genellikle zaman içinde düzelme gösterir.

Donuk omuz, özellikle kadınlarda daha sık olmak üzere, Ortopedi’de çok karşılaşılan bir problemdir. Oldukça ağrılı ve hareket kaybıyla giden bu hastalıkta hastalar uzun süre kollarını kullanamayabilirler. İleri vakalarda omuz hareketleri ileri derece kısıtlanır. Hastalar, diş fırçalama, dolaptan herhangi birşey alma, etek ilikleme, pantalon çekme vb. gibi günlük fonksiyonlarını yapmakta zorluk çekebilirler. Birçok hastada gece ağrısı olur. İlk hissedilen belirti omuz ağrısıdır. Omuz incinmiş gibi hissedilir.

Donuk omuz nasıl çözülebiliyor?

Donuk omuzun tedavisi öncelikli olarak ilaç tedavisi ve fizik tedavidir. İlk olarak omuzdaki ağrı ve yangıyı kontrol etmek için ağızdan ilaç tedavisi düzenlenir. Bazı durumlarda eklem içine enjeksiyonlar yapılabilir. İlaç tedavisi ile beraber ağrı ve hareket kısıtlılığına yönelik fizik tedavi uygulamaları yapılır. Bu tedavilere yanıt alınamadığı durumlarda kapalı ameliyat ile (artroskopi) eklem kapsülünün gevşetilmesi ile başarılı sonuçlar alınmaktadır. Cerrahi müdahale sonrasında da fizik tedavi önemli rol oynamaktadır.

Donuk Omuz Sendromu nedenleri

Donuk omuz nedenleri çeşitlidir. Aslında en fazla görülen yüzdede, neden tam olarak bilinememektedir. Kadınlar bu duruma yakalanmaya erkeklerden daha çok yatkındırlar. Bu sorun daha çok 40 yaş ve üzerindeki kadınlarda görülür. Bazen, yaşanan bir omuz incinmesinden yıllar sonra, donuk omuz ağrıları ortaya çıkabilir (ideopatik). Omuz-eklem-tendom yırtıkları, omuz-eklem kireçlenmeleri gibi sebepler sonrası oluşan donuk omuz gelir. Üçüncü sırada ise, travma veya cerrahi sonrası omuz-eklem hareket kısıtlılığı ile giden olgular yer alır.

İdeopatik olan donuk omuz hastalarında özellikle şeker hastalığı, tiroid problemleri, kolestrol yüksekliği, kalp problemleri, kadınlarda meme hastalıklarının varlığı ve boyun problemeri olup olmadığı araştırılmalıdır. Günümüzde donuk omuz gelişen hastaların çoğunun yoğun stres altında olan kişiler olduğu unutulmamalıdır. Bu hastalıklardan özellikle şeker hastalığı olanlarda tedaviye cevap, daha yetersiz olabilir.

Donuk omuz hastalarında ilk belirtiler genellikle ağrı ile başlar. Daha sonra omuz eklemi hareketlerinde kısıtlılık oluşur. Omuz, pek çok ayrı parçadan oluşan bir eklemdir. Bu parçalar sayesinde kolunuzu kaldırabilir, döndürebilir ve sallayabilirsiniz. Ancak donuk omuz durumu varsa, eklemin belli kısımları içe çekilir. Yani sıkışarak büzülür. Bu durumda, kolunuzu hareket ettirmek istediğiniz zaman, genellikle ağrı ve tutukluk duyarsınız. Tedavi edilmeyen vakalarda omuz eklem hareketlerinde kısıtlılık kalıcı olabilir.