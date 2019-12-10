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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
10.12.2019 - 15:04, Son Güncelleme:

Donmak üzereyken bulundu

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Donmak üzereyken bulundu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde dün sabah saatlerinde evden çıkan, bir daha da haber alınamayan azlheimer hastası Hüsamettin B. (77), 27 saat sonra tarlasında donmak üzere bulundu.

İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde oturan alzheimer hastası Hüsamettin B., dün saat 08.00 sıralarında evinden çıktı ancak geri dönmedi. Hüsamettin B.'yi merak eden yakınları, kendi imkanlarıyla arama yaptı, sonuç alamayınca da jandarmaya başvurdu. İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri arama çalışması başlatırken, bugün aile bireyleri, Hüsamettin B.'nin tarlasına gitti. Hüsamettin B., Saat 11.00 sıralarında tarlasında donmak üzereyken bulundu. 

​Kısmi felç geçiren Hüsamettin B., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Yoğun bakımda tedaviye alınan Hüsamettin B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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