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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet İNAN- Serkan AKKUŞ/BURSA (DHA)
06.04.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

Dönerciyi sipariş tuzağı ile vurmuştu! Yakalandı

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Dönerciyi sipariş tuzağı ile vurmuştu! Yakalandı

Bursa'da alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı döner ustası Ali Eloğlu'nu (45), telefonla sipariş vererek çağırdığı arsada 2 bacağından vurup kaçan Eşref Y. (20) polisin teknik takibiyle yakalandı.

Olay, geçen hafta Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde bulunan boş arazide meydana geldi. Eşref Y. ile Ali Eloğlu arasında döner dükkanında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Eşref Y., dükkandan çıktı. Kısa süre sonra da Ali Eloğlu'na telefonla döner siparişi yapıldı.

Sipariş adresi olarak verilen boş araziye giden Eloğlu, yüzü maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. İki bacağından vurulan Eloğlu, polis ve sağlık ekiplerini arayarak, yardım istedi. Ali Eloğlu, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırgan ise kaçtı. Eloğlu, polise olaydan önce tartıştığı Eşref Y.'nin kendisini tehdit ettiğini anlatarak, "Kısa süre sonra tanımadığım bir numaradan telefonum arandı. Döner siparişi verildi. Siparişi götürdüğüm yerde, yüzü maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradım" dedi.

Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra başlattıkları incelemede döner dükkanının bulunduğu sokak ile olay yerinde bulunan toplam 40 güvenlik kamerasını inceledi. Şüphelinin Eşref Y. olduğunu tespit eden polis, teknik takip başlattı. Eşref Y., Esenevler Mahallesi'nde yakalandı. Zanlının üzerinde olayda kullandığı tabanca bulundu.

Eşref Y. de ifadesinde, "Ali Eloğlu'nun ağabeyinin bana borcu vardı. Kendisi hapishanede olduğu için Ali Eloğlu'ndan parayı istedim. Aramızda tartışma çıkınca sinirlendim. Boş bir araziye yemek siparişi vererek yalnız konuşmak istedim. Fakat görünce dayanamadım, vurdum" diye konuştu.

Adliyeye sevk edilen Y., mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

Dönerciyi sipariş tuzağı ile vurmuştu Yakalandı

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