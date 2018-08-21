Dönerciye Esenyurt Meydanı’nında arsa sattılar... 15 yıla kadar hapis
DÖNER tezgahına çevirdiği kamyonetini koymak için yer ararken, 3 kişi tarafından dolandırılan ve Esenyurt Meydanı’nı satın almak için 100 bin TL ödeyen İbrahim İhsan Kutnak (67) işin peşini bırakmadı.
Bankadan çektiği 60 bin lirayla kamyoneti mobil döner aracına çeviren Kutnak, satış yapmak için İstanbul’daki belediyelere yer talebinde bulundu. Olumsuz yanıt alan Kutnak, bindiği takside şoförlük yapan Mustafa Tezcan ile tanıştı. İddiaya göre Tezcan, Esenyurt Belediyesi’nde tanıdıkları olduğunu belirterek yardımcı olabileceğini söyledi.
Kutnak’ı iki arkadaşıyla tanıştıran Tezcan, anlaşmanın ardından iki arkadaşını da yanına alarak Kutnak’ı Esenyurt Meydanı’na götürdü. Burada metreyle meydanda ölçümler yapan Tezcan ve arkadaşları Kutnak’ı ikna ederek 100 bin lirasını aldı.
Kutnak olayın ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aradan geçen iki yılın ardından şüphelilerin Esenyurt Belediyesi’ne aitmiş gibi hazırladığı sahte evraklar savcılığa ulaştı.
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı şüpheliler hakkında 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istedi.
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