Döner-dönmem tartışması

AK Parti’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı olarak ilan edilen TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın görevinden ayrılmamasını ‘Seçimi kaybetme korkusu’na bağlayan CHP, farklı bir iddiayı da AK Parti kulislerine dayandırarak gündeme getirdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, kulislerde Yıldırım’ın seçilmesi halinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmayacağı, yerine başka bir ismin getirileceğini öne sürdü. CHP’li Özel şunları söyledi:

BAŞBAKANLIKTAN OLDU

“1994’ten bu yana İstanbul’u yöneten partinin adayı, Türkiye’de protokolün en üst sıralarından gelen bir kişi değilmiş gibi nazlanıyor, zorlanıyor. Uzun süre direndi ve müthiş isteksiz. Sürekli seçimi kaybettiğinde tekrar geri dönmenin hesabını yapıyor. Binali Bey’in istifa etmemesini sadece biz değil bütün Türkiye konuşuyor. En çok da AK Parti içinde konuşuluyor ve bu sırada ortaya çıkan birçok duyum, bir dünya tevatür var. ‘Başbakanlık koltuğundan oldu, İstanbul’u kaybederse bu koltuktan da olmak istemiyor’ diyenler var.

BİLAL ERDOĞAN İDDİASI

Yine AK Parti içinde konuşulan başka bir şey... Binali Bey’in İstanbul adaylığını kabul etmeyerek ‘Protokolde ikinci sırayı bırakıp İstanbul Valisi’nin arkasına düşmem’ deyince, razı etmek için, ‘Sen git, kaybedersen dönersin, kazanırsan da 15 gün vaktin var. Sen Meclis Başkanlığı’nı tercih ederek Meclis’e dönersin, belediye başkanlığını yapacak birisi bulunur’ denildiği iddiası var. Yine AK Parti kulislerinde, ‘Yıldırım’ın yerine de küçük bir ilçeden belediye meclis üyesi seçilecek olan Bilal Erdoğan’ın İstanbul Belediye Başkanlığı’na getirileceği’ konuşuluyor.”

Özel’in dile getirdiği iddia, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyeti Seçimi Hakkında Kanun’a dayanıyor. Bu kanunun 17’nci maddesi şöyle: “Milletvekilleri, belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarlar mahalli idareler seçimlerinde adaylıklarını koyabilmek veya aday gösterilebilmek için görevlerinden istifa etmek zorunda değildirler. Milletvekilliği, belediye başkanlığı, il genel

meclisi ve belediye meclisi üyeliği ile muhtarlık bir şahıs uhdesinde birleşemez. ”

KAZANACAĞIM İÇİNE DOĞMUŞ

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, belediye başkanlığını bırakarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak Ankara’ya geleceği iddiası da kulislerde konuşuluyor. Bu iddialar dün Binali Yıldırım’a soruldu. Yıldırım’ın cevabı şöyle: “Belli ki arkadaşımızın benim kazanacağım içine doğmuş. ‘Seçilse de geri dönecek’ diyor. Ben çıktığım yoldan geri dönmem, onu söyleyeyim. Özgür Özel’in söylemesi; onlar da artık kabul etmişler ki kazanacağım. Tabii bu kararı ne ben verebilirim ne Özgür Özel verebilir. Bu kararı İstanbullular verecek. Seçmenin vereceği karar İstanbul’un hayrı için, geleceği için en güzel karar olacak. Ben bir işe karar vermeden önce bu konunun sonuçlarının ne olacağını araştırırım, düşünürüm, tahlil ederim ve ona göre karar veririm. Dolayısıyla ben verdiğim karardan da vazgeçecek değilim.”

ZATEN ANKARA’YA GELECEK

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanı Binali Yıldırım istifa edip etmemesiyle ilgili TBMM’de internet basınına kısa bir değerlendirme yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, “Binali Bey’in istifa etmesine gerek yok zaten gelecek tekrar buraya. Yani biz kazanacağız. Binali Bey de farkında, o da görüyor zaten. Tabloyu görmemesi mümkün değil” diye konuştu.