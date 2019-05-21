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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA (DHA)
21.05.2019 - 15:30, Son Güncelleme:

Döner bıçaklı saldırgan adli kontrolle serbest

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Döner bıçaklı saldırgan adli kontrolle serbest

Kütahya'da tartıştığı yaşıtlarına döner bıçağı saldırarak bir kişiyi yaralayan E.Y. (17), ‘yaralama’ suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Dün, Ali Paşa Mahallesi Lise Caddesi’ndeki halk pazarı otoparkından geçen E.Y., kendisinden para istedikleri iddia edilen S.Y. (17) ve A.C.E. (17) ile tartıştı. S.Y., E.Y.’ye yumruk atınca E.Y. de belinden döner bıçağı çıkardı. S.Y. kaçarken, E.Y., A.C.E.’ye saldırarak döner bıçağıyla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı A.C.E., Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. A.C.E.’nin el ve kollarında derin kesikler olduğu belirlendi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olayın ardından kaçan E.Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Üzerinde bıçak ve kurusıkı tabancayla yakalanan S.Y. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. S.Y. hakkında taşıdığı bıçak ve kurusıkı tabanca nedeniyle ayrıca soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Döner bıçaklı saldırgan adli kontrolle serbest

Tartıştığı yaşıtlarına döner bıçağı ile saldırdıKütahya'da E.Y. (17), halk pazarı otoparkında kendisinden para isteyen yaşıtı S.Y. ve A.C.E'ye belinden çıkardığı döner bıçağı ile saldırdı. Olayda el ve kollarından yaralanan A.C.E. hastaneye kaldırırken, olay yerinden kaçan E.Y. ve S.Y. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Döner bıçaklı saldırı anı işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
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