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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla), (DHA)
14.02.2019 - 17:21, Son Güncelleme:

Döner bıçağıyla eşini yaralamıştı! İşte karar...

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Döner bıçağıyla eşini yaralamıştı! İşte karar...

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, cezaevinden firar edip, kendisine boşanma davası açan eşi ile kendisine engel olmaya çalışan bir kadını döner bıçağı ile yaraladığı iddiasıyla yargılanan Oğulcan Akbaş(25), toplam 16 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bu süreçte eşinden boşanan Melek Rabia Özyer (23), "Sonunda karar çıktığı için artık huzurlu bir uyku uyuyabileceğim" dedi.

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  • Döner bıçağıyla eşini yaralamıştı
  • Döner bıçağıyla eşini yaralamıştı
  • Döner bıçağıyla eşini yaralamıştı
  • Döner bıçağıyla eşini yaralamıştı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Melek Rabia Özyer, 2013 yılı Ağustos ayında henüz lise öğrencisiyken, Fethiye'deki bir restoranda garsonluk yapan Oğulcan Akbaş ile kaçıp, evlendi. Çiftin, 2 yıl sonra bir kız çocukları dünyaya geldi. Çiftin mutluluğu bir süre sonra şiddetli geçimsizlik nedeniyle bozuldu. Evlenmelerinden bir yıl önce işlediği suç nedeniyle 2.5 yıl hapis cezası verilen Oğulcan Akbaş, 2016 yılında cezaevine girdi.

Bu süreçte ikinci çocuğuna hamile olan genç kadın, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Cezaevindeki eşine de Fethiye Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Oğulcan Akbaş, dava sürerken, 12 Mayıs 2017 tarihinde Seydikemer Eşen T Tipi Cezaevi'nden firar etti.  Eşini telefonla arayarak,  çocuklarını görmek için bir alışveriş merkezinin önüne çağırdı. Melek Rabia Özyer de çocukları alıp, buluşma noktasına gitti.

Önce çocukları seven Akbaş, sonra yanında getirdiği döner bıçağını çıkartıp, 'Hakkında dedikodular var' diyerek, eşinin sol bacağına vurmaya başladı. Genç kadın, bıçak darbeleriyle bacağından yaralanırken, Serap Naktan isimli bir kadın araya girerek, Oğulcan Akbaş'ı durdurdu. Naktan da olayda hafif şekilde yaralandı. Oğulcan Akbaş tutuklandı. Fethiye Aile Mahkemesi çifti boşadı.

TOPLAM 16 YIL 9 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI VERİLDİ

Akbaş hakkında, 'kasten öldürmeye teşebbüs, 'yaralama' ve 'hakaret' suçlarından Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşması dün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Oğulcan Akbaş, boşandığı eşi Melek Rabia Özyer ve avukatları katıldı. Son sözü sorulan Akbaş, "Söyleyecek bir şeyim yok. Uzun süredir çocuklarımı göremedim. Tek isteğim çocuklarımı görebilmek" dedi. Mahkeme, sanık Oğulcan Akbaş'ı eşini kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 16 yıl, alenen hakaret suçundan 3 ay 15 gün, kavgayı ayırmaya çalışan Serap Naktan'ı yaralamaktan da 6 ay olmak üzere toplam 16 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

'ARTIK HUZURLU UYUYABİLECEĞİM'

Adliye çıkışında açıklama yapan Melek Rabia Özyer, "Sonunda karar çıktığı için artık huzurlu bir uyku uyuyabileceğim. Uzun bir süre cezaevinde kalacak. Tek başıma olsaydım çok da fazla çabalayamayabilirdim. Olayın başından bu yana yanımda çok güzel insanlar vardı. Bana hep destek oldular. Bundan sonra daha rahat olacağım. Mahkemenin bu kararının gayet yerinde olduğuna inanıyorum" dedi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (14.02.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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