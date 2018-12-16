Dönene destek Kızılay’dan
Türkiye’den ülkelerine dönmek isteyen Afgan göçmenlere yönelik destek projesi başlatıldı. Türk Kızılayı’nın hayata geçirdiği projeyle ilk etapta geri dönen 10 Afgan’ın hayalleri gerçekleştirilerek ülkesinde iş veya işyeri sahibi olması sağlandı.
Güvenlik sorunu ve yoksulluktan dolayı her yıl on binlerce Afgan yasadışı yollardan Türkiye’ye giriş yapıyor. Bir kısmı kaçak yollarla Avrupa’ya geçen göçmenlerin çoğu Türkiye’de kalarak çeşitli işlerde çalışıyor. Bazıları da burada bir süre kaldıktan sonra ülkesine geri dönmek istiyor. Ancak ülkelerindeki işsizlik sorunu nedeniyle gidemiyor. İşte bu nedenle Türk Kızılay’ı ülkelerine geri dönmek isteyen Afganlılara yönelik, “Gönüllü Geri Dönüş Sonrası Destek” projesini hayata geçirdi. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği ve Afganistan Göçmenler Bakanlığı ile birlikte yürütülen projede, ülkelerine geri dönen Afganlara iş olanağı sağlanıyor. Projenin ana hedefi, daha önce göç etmiş kişilere ülkelerinde ekonomik kaynak sağlayarak yasadışı göçün önüne geçmek.
AİLEME BAKIYORUM
Mohammad Salim (20) projeden yararlanan 10 Afgan’dan biri. Afganistan’ın Kapisa ilinde dünyaya geldi. 5 kardeşin en büyüğü olan Salim liseyi bitirdikten sonra 2013’te İran üzerinden kaçak yollarla Türkiye’ye girdi. 6 yıl boyunca İstanbul’da çalışan Salim, Temmuz 2018’de gönüllü olarak ülkesine geri döndü. İş bulmak için Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakanlığı’na başvurdu. Salim’in durumu Kızılay’a iletildi. Daha sonra Kızılay Salim’e gıda ürünü satan küçük bir işletme açtı. İşyeri sayesinde geçimini sağlayabildiğini ve bunun sayesinde ülkesinde kalabileceğini söyleyen Salim, “Hayalim olan işletmenin sahibiyim artık. Kendi paramı kazanıyor, ailemi rahatlıkla geçindiriyorum. Bu sevincime sebep olduğu ve yeniden hayat kurma imkanı verdiği için Türkiye ve Kızılay’a teşekkür ederim” dedi.
Asmatullah Ghulami fotoğrafçılık ve kameramanlık yapıyor.
7 kardeşi olan Abdullah Yahya (19), Afganistan’ın Takbar kentinde bir marangozda çıraklık yaparken Takhar’ın Taliban kontrolüne geçmesiyle 2018’de yasadışı yollardan Türkiye’ye geldi. Güvenlik güçleri tarafından yakalanan Yahya iki ay geri gönderme merkezinde kaldı. Gönüllü geri dönüş programına başvuran Yahya ülkesine geri gönderildi. Proje kapsamında Yahya’nın işletmesi için küçük bir marangoz atölyesi kuruldu.
KIZILAY’DA ÇALIŞAN DA VAR
Afganistan’a geri döndükten sonra Kızılay’ın bünyesinde çalışan Afganlar da var. Onlardan biri de Ziyauddin Haydari (25). Haydari babasını kaybedince 7 kardeşine bakmak zorunda kaldı. Hem kardeşlerinden birinin görmeyen gözünü tedavi ettirmek hem de kardeşlerine bakmak için 2013 yılında yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yaptı. Ancak Haydari yolda düşerek omuz kemiğini kırdı. 12 gün Türkiye’de kalan Haydari ülkesine geri döndü. Mayıs 2018’de Kızılay’ın Afganistan Delegasyonu’nun kurulması üzerine Haydari Kızılay’da şoför olarak çalışmaya başladı.
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