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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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16.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Dönene destek Kızılay’dan

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
Dönene destek Kızılay’dan
Abdullah Yahya bir marangozda çıraklık yaparken Takhar’ın Taliban kontrolüne geçmesiyle yasadışı yollardan Türkiye’ye gelmişti. Şimdi ülkesinde bir marangoz atölyesi var.

Türkiye’den ülkelerine dönmek isteyen Afgan göçmenlere yönelik destek projesi başlatıldı. Türk Kızılayı’nın hayata geçirdiği projeyle ilk etapta geri dönen 10 Afgan’ın hayalleri gerçekleştirilerek ülkesinde iş veya işyeri sahibi olması sağlandı.

Güvenlik sorunu ve yoksulluktan dolayı her yıl on binlerce Afgan yasadışı yollardan Türkiye’ye giriş yapıyor. Bir kısmı kaçak yollarla Avrupa’ya geçen göçmenlerin çoğu Türkiye’de kalarak çeşitli işlerde çalışıyor. Bazıları da burada bir süre kaldıktan sonra ülkesine geri dönmek istiyor. Ancak ülkelerindeki işsizlik sorunu nedeniyle gidemiyor. İşte bu nedenle Türk Kızılay’ı ülkelerine geri dönmek isteyen Afganlılara yönelik, “Gönüllü Geri Dönüş Sonrası Destek” projesini hayata geçirdi. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği ve Afganistan Göçmenler Bakanlığı ile birlikte yürütülen projede, ülkelerine geri dönen Afganlara iş olanağı sağlanıyor. Projenin ana hedefi, daha önce göç etmiş kişilere ülkelerinde ekonomik kaynak sağlayarak yasadışı göçün önüne geçmek.

AİLEME BAKIYORUM

Mohammad Salim (20) projeden yararlanan 10 Afgan’dan biri. Afganistan’ın Kapisa ilinde dünyaya geldi. 5 kardeşin en büyüğü olan Salim liseyi bitirdikten sonra 2013’te İran üzerinden kaçak yollarla Türkiye’ye girdi. 6 yıl boyunca İstanbul’da çalışan Salim, Temmuz 2018’de gönüllü olarak ülkesine geri döndü. İş bulmak için Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakanlığı’na başvurdu. Salim’in durumu Kızılay’a iletildi. Daha sonra Kızılay Salim’e gıda ürünü satan küçük bir işletme açtı. İşyeri sayesinde geçimini sağlayabildiğini ve bunun sayesinde ülkesinde kalabileceğini söyleyen Salim, “Hayalim olan işletmenin sahibiyim artık. Kendi paramı kazanıyor, ailemi rahatlıkla geçindiriyorum. Bu sevincime sebep olduğu ve yeniden hayat kurma imkanı verdiği için Türkiye ve Kızılay’a teşekkür ederim” dedi.

Dönene destek Kızılay’dan

Asmatullah Ghulami fotoğrafçılık ve kameramanlık yapıyor.

7 kardeşi olan Abdullah Yahya (19), Afganistan’ın Takbar kentinde bir marangozda çıraklık yaparken Takhar’ın Taliban kontrolüne geçmesiyle 2018’de yasadışı yollardan Türkiye’ye geldi. Güvenlik güçleri tarafından yakalanan Yahya iki ay geri gönderme merkezinde kaldı. Gönüllü geri dönüş programına başvuran Yahya ülkesine geri gönderildi. Proje kapsamında Yahya’nın işletmesi için küçük bir marangoz atölyesi kuruldu.

KIZILAY’DA ÇALIŞAN DA VAR

Afganistan’a geri döndükten sonra Kızılay’ın bünyesinde çalışan Afganlar da var. Onlardan biri de Ziyauddin Haydari (25). Haydari babasını kaybedince 7 kardeşine bakmak zorunda kaldı. Hem kardeşlerinden birinin görmeyen gözünü tedavi ettirmek hem de kardeşlerine bakmak için 2013 yılında yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yaptı. Ancak Haydari yolda düşerek omuz kemiğini kırdı. 12 gün Türkiye’de kalan Haydari ülkesine geri döndü. Mayıs 2018’de Kızılay’ın Afganistan Delegasyonu’nun kurulması üzerine Haydari Kızılay’da şoför olarak çalışmaya başladı.

 

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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