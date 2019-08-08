Dönemeyecek kadar ilerledik
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dün Meclis’te Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte kahvaltıda ağırladığı büyükelçilere şu mesajları verdi:
“Türkiye, her alanda belirsizliğin istikrarlı bir hal aldığı günümüz dünyasında, bölgesel ve küresel anlamda hamleler yapan yeni ve diri bir aktör olarak öne çıkmaktadır. Türkiye’yi masada sadece bir sorun başlığı olarak görmek isteyenlerin, Türkiye’nin masaya çözüm ortağı olarak oturma talebinden memnuniyet duymaları elbette mümkün değildir fakat Türkiye artık dönemeyeceği ve dönmemesi gerektiği kadar ilerlemiştir. Türkiye gerek içinde bulunduğu coğrafi konumun getirdiği güçlükler gerekse ikili ve çok taraflı ilişkilerde maruz kaldığı zorluklar çerçevesinde dış politikada çetrefilli bir dönemden geçiyor. Türkiye dış politikada, dünyadaki insani krizlere duyarlı, bu krizlerin mağdurlarına el uzatan ve bu krizleri diplomasi yoluyla çözmeye odaklı bir yaklaşımı benimsedi. Ülkemiz bu sayede küresel anlamda da insanlığın güvenini kazanan bir ülke konumuna erişmiştir.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle