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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Dondurulmuş yumurtalık dokusundan gebelik

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Dondurulmuş yumurtalık dokusundan gebelik

ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Murat Sönmezer, Türkiye’de ilk kez dondurulmuş yumurtalık dokusunun tekrar hastaya nakli sonrasında, bu dokudan elde edilen embriyoların transferi ile gebelik elde edildiğini açıkladı. Bu gebeliğin bir özelliği de lösemili hastada dünyada ikinci kez başarılıyor olması.

Umut D.’ye 19 yaşında lösemi teşhisi konuldu. Doktorların “Kemoterapi sonrasında bir daha bebeğin olmayacak” sözleri üzerine çare arayan Umut D.’nin yolu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Murat Sönmezer ile kesişti. Sönmezer, Umut D.’ye, henüz birkaç ülkede, çok az sayıda yapılan yumurtalık dokusu dondurma işlemini önerdi, ancak yöntemin başarı oranının da düşük olduğunu hatırlattı. Yüksek oranda kemoterapi alan Umut D.’ye 22 Nisan 2011 tarihinde kök hücre nakli yapıldı ve takibinde yumurtalık fonksiyonları kayboldu. Menopoza giren Umut D.’ye tedavisi tamamlandıktan sonra 11 Aralık 2017 tarihinde yumurtalık dokusu nakli yapıldı. Takip eden üç ay içinde menopozdan geri döndü ve yumurtalık fonksiyonları tekrar çalışmaya başladı. Ardından tüp bebek yöntemi ile üç kez yumurta toplama işlemi yapıldı ve 21 Nisan 2019 tarihinde dondurulmuş yumurtalık dokusundan elde edilen embriyoların transferi ile Türkiye’de ilk gebelik elde edildi.

LÖSEMİLİ HASTADA DÜNYADA 2’NCİ

Prof. Dr. Murat Sönmezer, yumurtalık dokusu dondurulması ve transplantasyonu işleminin kanser veya kanser dışı bazı hastalıklarda doğurganlığı korumak amacı ile kullanılan son derece önemli bir yöntem olduğunu belirterek Hürriyet’e şunları söyledi: “Bu işlemle şu ana kadar dünyada 100 kadar gebelik elde edildi. Bu işleme Türkiye’de ilk kez 2004 yılında Devlet Planlama Teşkilatı’ından aldığımız bir proje ile başladık. 15 yıla yakın bir süre ekip olarak yoğun bir çalışma sonucunda birçok farklı hastalık nedeni ile 200’ün üzerinde hastada bu işlemi yaptık. Lösemili bir hastada şu anda dünyada elde edilen ikinci gebelik. Tıbbi olarak da son derce önem arz eden bu vakayı uluslararası bir dergide yayına hazırlıyoruz.”

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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