Dondurma nasıl yapılır? Pratik dondurma tarifi
Kalsiyum ve a, b vitaminleri bakımından zengin, kaliteli protein kaynağı, stres düzeyini azaltmaya yardımcı dondurma, küçük büyük herkesin damaklarına taht kurmuş, yaz aylarının olduğu kadar kış aylarının da favorisi olan bir tatlı. Bunaltıcı yaz günlerinde hem kendinizi hem de ailenizi şımartabileceğiniz dondurmaları evdeki malzemelerle de kolayca yapabilirsiniz. İşte, pratik dondurma tarifi!
Uzmanlar da evde yapılan herhangi bir katkı ve koruyucu maddesi içermeyen dondurmaları öneriyor. Doğallık ve güvenilirlik sizin için vazgeçilmezse bu yazımız tam size göre çünkü evinizde, kendi malzemelerinizle, gerçek sütten, şeker ve yağ içeriği yüksek olmayan dondurma hazırlamanız mümkün. Peki nasıl?
Kaliteli ve gerçek bir dondurmanın baş kahramanı süt
Evde yapacağınız dondurma için sütün rengi, kalitesi, günlük ve taze oluşu çok önemli. Süt eğer imkanınız varsa dinlenmiş olmalı. Kıvamlı bir dondurma için manda ya da keçi sütünü de tercih edebilirsiniz. Laktoz intoleransı olanlar hindistancevizi sütüyle de farklı dondurma tarifleri deneyebilir.
Olmazsa olmaz Salep
Kışın nefis içeceği, yazın da dondurmaya hayat veren salep, sütü koyulaştırır. Süt, toz şeker ve salep kısık ateşte kaynatılır, bir yandan tahta kaşıkla sürekli karıştırılır. Toz salep tanecikleri sütün kıvama gelmesini sağlar. Buradaki püf noktası ise, gerçek ve organik salebi bulmaktır. Zor elde edildiğinden gerçeği biraz pahalıdır ve piyasada satılanların çoğu nişasta bazlıdır. Bu yüzden aktarlara başvurmakta fayda var.
Yumurta ve Krema
Her tarifte bulunmak zorunda olmasa da kıvam ve renk için dondurmaya sıvı krema ve yumurta sarısı da eklenebilir. Yumurta sarıları benmari usulü pişirilir, sonrasında dikkatlice beyazından ayrılır. Hızlı devirde kremayla çırpılır, kremanın yerine yoğurt da kullanılabilir.
Aroma için meyveler...
Dondurmaya lezzetini verecek meyveleri seçerken, taze ve lezzetli olmalarına dikkat etmek gerekir. Evde kalan meyvelerle dondurma yapmak çok iyi sonuç vermeyecektir. Çikolata seçiminde ise, kakao oranı yüksek ve taze olanı tercih edilmeli. Fındık, fıstık gibi yemişler yine taze olmalı, dondurmaya küçük parçalar halinde eklenmelidir.
Ve derin dondurucu
Tüm malzemeler, son dönemde sıkça kullanılmaya başlanan profesyonel dondurma makineleri ya da mikserle iyice karıştıktan sonra, sıra dondurmayı kapağı kapalı bir şekilde buzdolabına koymaya geliyor. Kişi sayısı, tarif ve buzdolabının gücüne göre buzdolabında bekleme süresi 3 ile 5 saat arasıdır. Bazı tariflerde, sorbe yapımında olduğu gibi aralarda karıştırmak daha iyi sonuç verir.
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