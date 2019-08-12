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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
12.08.2019 - 21:54, Son Güncelleme:

Dondurma almak için evden çıkmıştı... Flaş gelişme!

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Aydın'ın Efeler ilçesindeki evinden dondurma almak için çıkan, Gizem Akdağ'dan (17), 9 gündür haber alınamıyordu. Genç kız, 9 gün sonra GökmenÿGünal (17) ile birlikte jandarmanın uygulama noktasında durdurduğu yolcu minibüsünde bulundu.

Gizem Akdağ, 3 Ağustos günü saat 15.00 sıralarında bakkaldan dondurma almak içim Ata Mahallesi'ndeki evlerinden çıktı. Ancak, aradan uzun süre geçmesine rağmen eve dönmedi. Ailesi, endişeye kapılarak önce bakkalda ardından da gidebileceği yerlerde Gizem'i aradı. Aramalarından sonuç alamayan aile, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Aradan 9 gün geçmesine rağmen Gizem'in izine rastlanmadı.

Borderline kişilik bozukluğu rahatsızlığı olan kardeşini sokak sokak gezerek arayan ağabey Sercan Akdağ, "Gizem 9 günden beri kayıp. Her yerde arıyoruz. Ama şu ana kadar hiçbir haber alamadık. Aramalarımız devam ediyor. Hayatından endişe ediyoruz. Bulan ve görenlerin insanlık namına en yakın polis ve jandarma karakoluna haber vermelerini istiyoruz" dedi.

Dondurma almak için evden çıkmıştı... Flaş gelişme

AYNI GÜN KAYBOLAN GENÇTEN ŞÜPHELENİLİYOR

Aydın'ın Efeler ilçesindeki evinden dondurma almak için çıkan, Gizem Akdağ'dan (17), 9 gündür haber alınamıyor. Kardeşinin hayatından endişe eden ağabeyi Sercan Akdağ ise kişilik bozukluğu rahatsızlığı olan kardeşini sokak sokak gezerek aramaya devam ediyor. Öte yandan, ağabey Sercan Akdağ, bir süre önce kardeşi Gizem ile bir gencin mesajlaştığını ve aynı dönemde kaybolmalarıyla ilgili, "Gizem 9 günden beri kayıp. Her yerde arıyoruz. Ama şu ana kadar hiçbir haber alamadık. Aramalarımız devam ediyor. Hayatından endişe ediyoruz. Daha önceleri kız kardeşim ile mesajlaşan ve onu rahatsız eden Gökmen Günal da aynı gün kaybolmuş. Kardeşim kaybolduktan sonra polis şüpheliler üzerinde yaptığı araştırmada Gökmen Günal’ın annesi Behiye Günal’ın ifadesine başvurdu. Anne polise genç kızın kaybolmasının 5'inci gününde verdiği ifadede, oğlunun da aynı tarihlerde ortadan kaybolduğunu ve nerede olduğunu bilmediğini söylemiş. Biz de bazı görgü tanıklarından yola çıkarak kardeşimi Gökmen Günal’ın kaçırdığı şüphesi üzerinde duruyoruz. Çünkü daha önce de kardeşimi takip ederek arkadaşlık kurmaya çalışarak rahatsızlık vermişti. İnşallah kısa zamanda kardeşime kavuşurum" dedi.

Dondurma almak için evden çıkmıştı... Flaş gelişme

JANDARMANIN DURDURDUĞU YOLCU MİNİBÜSÜNDE BULUNDU

Aydın’ın Efeler ilçesindeki evinden dondurma almak için çıkan Gizem Akdağ (17), 9 gün sonra Gökmen Günal (17) ile birlikte jandarmanın uygulama noktasında durdurduğu yolcu minibüsünde bulundu. Her yerde aranan Gizem Akdağın kaçırıldığı şüphesi ile alarma geçen polis ve jandarma ekipleri, bugün saat bugün saat 21.30 sıralarında Söke-Milas karayolu üzerinde uygulama yaptı. Söke ilçesine giden bir yolcu minibüsünü durduran ekipler, yolculara yaptıkları kimlik kontrolünde Akdağ ve Günal’ın minibüste olduğunu tespit etti. Kayıp kız ve onu kaçırdığı ileri sürülen genç jandarma karakoluna götürüldü.

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