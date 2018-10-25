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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Gündem
AA, İHA
25.10.2018 - 12:59, Son Güncelleme:

Kritik davada flaş karar

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Kritik davada flaş karar

Kocaeli’de görülen Donanma Komutanlığı’ndaki darbe girişimi davasında, aralarında Hayrettin İmren ve Nazmi Ekicinin de olduğu 55 sanığa 23'ü ağırlaştırılmış olmak üzere 36 kişiye müebbet hapis cezası verildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 15 Temmuz darbe girişimine yönelik Donanma Komutanlığı mensuplarının yargılandığı davada eski amiraller Hayrettin İmren ile Nazmi Ekici’ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi Hakim Yusuf Sevimli, karar öncesi yaptığı konuşmada, "Aziz şehitlerin ruhu şad olsun.

Onların ortaya koyduğu kahramanlıklar sayesinde biz burada yargılama yapabiliyoruz" diyerek sözlerine başladı. Sözlerinin devamında ise Deniz Kuvvetlerinde darbe girişimi olmadığı, gemilerin denizdeki varlığının gemi personelini koruma amaçlı olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Sevimli, iddiaların gerçek olmadığını darbe gecesi polis telsizini gasp ederek İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan’la görüşen darbecinin Kuleli Askeri Lisesi’nden 2. Tabur Komutanı Yarbay Turgay Ödemiş’in konuşmalarıyla ortaya çıktığını ifade etti. 

Yarbay Turgay Ödemiş’in “Anlaşıldı yalancılar. Eğer bütün Silahlı Kuvvetler'in bünyesinde olmasaydı bu hareket, denizde hücumbotlar, havada uçaklar olmazdı. Kendinizi daha fazla kandırmayın” sözleriyle gemilerin denizdeki varlığının darbe amaçlı olduğu ve bazı alt rütbelilerin yanlış tercihleri sonucunda yargılandığını belirten Hakim Sevimli, davaya ilişkin kararları açıkladı. 

Kararda mahkeme heyeti yargılanan 55 kişinin açıklanan kararında 23 ağırlaştırılmış müebbet hapis, 13 müebbet hapis, 3 yardım eden sıfatıyla 8 beraat ve 1 yıldan 26.5 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezalarına hükmetti. 

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