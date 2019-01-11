NEW York’taki Türkiye Konsolosluğu’nun geçen cuma günü attığı tweet, bir Türk’ün ABD’deki başarı hikâyesini herkese duyurdu. 22 sene önce ABD’ye göç eden Tayfun Selen, New Jersey eyaletine bağlı Chatham bölgesinin belediye başkanlığına seçilmişti. Tayfun Selen başarı hikâyesini Hürriyet’e anlattı:

“İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. O dönem Türkiye’de krizler vardı, 1996’da Amerika’ya geldim. Param yok, yeterince İngilizcem yok. Don Kişot gibi geldim buraya, 8 ay benzin istasyonunda çalıştım. Sonra bir mimarlık ofisinde, en alt seviyede çizim elemanı olarak iş buldum fakat çok hızlı ilerledim.”

BEYAZ SARAY’I KAPIŞIYORLAR

Selen siyasete 2003’te Chatham Belediyesi’nin imar komisyonuna seçilmesiyle adım attı. Macerası Amerikan vatandaşlığı alması ve 2013’te Cumhuriyetçi Parti’nin ilçe yönetimine girmesiyle hızlandı. Selen o dönem kendisine siyasi bir taban oluşturmak için 12 bin seçmenin kapısını çaldığını belirtti. 2017’de belediye meclisi üyesi olmasıyla da başkanlığa giden yol açılmış oldu. O süreci Selen şu sözlerle anlattı: “Buradaki sisteme göre meclis üyeleri halk tarafından seçiliyor ve üyeler de başkanı seçiyor. 5 üyeden 3’ünün desteğini alarak seçildim. Ancak inanılmaz bir çekişme... Sanki Beyaz Saray’ı kapışıyor insanlar. Üyeleri ikna etmem zor oldu. Chatham tutucu bir bölge. Göçmenleri fazla sevmiyorlar. Türk olarak zorluk yaşadım, hâlâ mücadele ediyorlar. Bir kısım kendilerine bir tokat gibi görüyor. Hıristiyan, beyaz Amerikalılar öyle düşünüyor. Bir Türk’ün seçilmesi muhafazakar Amerikalılara bir tokat gibi geldi ama özellikle Cumhuriyetçi Parti’ye önemli bir mesaj verdi.”

Selen’in bir sonraki planı Kongre’ye seçilmek.

TRUMP’I ÇÖZEMEDİM

- TAYFUN Selen, seçilmesinin Amerika için önemli bir mesaj olduğu görüşünde: “Başkan Donald Trump döneminde Amerikalılar arasında kamplaşma çok üst seviyeye çıktı. Bir tarafta kendini beyaz, erkek, varlıklı kendini asıl Amerikalı olarak görenler var. Diğer tarafta da beyaz ama varlıksız ve çok öfkeli Amerikalılar var. Göçmenler gelip işimizi elimizden alacak diye düşünüyorlar. Bizim bölgede de bu görüş çok vardı. Ben de bir Türk Amerikalı’yı seçmelerinin sadece Cumhuriyetçi Parti değil Amerika genelinde de çok büyük bir mesaj olacağını söyledim.”

Peki neden Cumhuriyetçi Parti? Trump’ın politikalarını nasıl buluyor? “Ben Cumhuriyetçi Parti’yi seçtiğimde Trump başkan değildi. Hatta olunca hay Allah ne yaptım ben bile dedim. Artık bir kere bulaşmış olduk. (Gülüyor) Ama emin olun Cumhuriyetçi Parti aslında Amerika’nın mozaiğine değer veren bir parti. Fakat Trump’ı hâlâ çözemedim, iyi mi kötü mü anlamadım” diyor.

MİMARLIKTAN SİYASETE





- Tayfun Selen’in benzin istasyonlarında başlayan hikâyesi Amerikan siyaset koridorlarına nasıl uzandı, politikaya ilgisi ne zaman başladı? Selen bu süreci anlatırken çalıştığı üniversitede tesadüfen gördüğü bir konferansın onu çok etkilediğini söyledi: “Mimarlık ofislerindeki kariyerimden sonra Montclair State Üniversitesi’nde çalışmaya başladım. Bir gün binada yürürken bir salonda çok kalabalık bir toplantı gördüm. İçeri girdim Demokratlardan bir Kongre üyesi konuşma yapıyordu. Orada içime bir siyaset kurdu düştü.”