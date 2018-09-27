Domuz sürüsü yola çıktı 4 araç ezdi
Hatay’da domuz sürüsünün karayoluna çıkması üzerine 4 aracın karıştığı kazada 5 domuz öldü.
Olay, Kırıkhan ilçesi, Kırıkhan-Reyhanlı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayoluna domuz sürüsü indi. Plakaları öğrenilmeyen 4 araç domuz sürüsüne çarptı. Kaza sonucunda 5 domuz öldü. Sürücüler ise yara almadan kazayı atlattı.
Trafiğe kısmen kapanan yol, ölen domuzların ve kazaya karışan araçların yoldan çekilmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
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