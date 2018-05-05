Domateste kriz... 'Rusya ile sorun yaşamak istemiyoruz'

Yılda 2,5 milyon ton domates üretilen Antalya’da güve (Tuta Absoluta) paniği geri döndü. İlaç kalıntısı sorunu yaşanmaması için zirai mücadele yerine tuzaklama ve tülleme yöntemini tercih eden üretici, sıcakla birlikte hızla çoğalan zararlıların mahsule zarar vermesini engellemek adına yeni yöntemler geliştirmeye çalışıyor.

SICAKLIK SORUNU TETİKLEDİ

Domatesin önemli bir ihracat kaynağı olduğuna dikkat çeken Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, “Hava sıcaklığının normalin üzerinde seyretmiş olması güve sorununu tetikledi. Normalde bu sorun kimyasal yöntemlerle çözülebilir. Ancak kalıntı sorunu riski nedeniyle tuzaklama ve tülleme yolunu tercih ediyoruz. Tabi bu durum bizi yavaşlatıyor” dedi.

MAVİ IŞIK ÖNERİSİ

“Üretici için çok tehlikeli bir süreç yaşanıyor” diyen Alp, “Mücadele esnasında yapılan en küçük bir hata bütün üreticiye mal edilebilir. O yüzden dikkatli olmalıyız. Seralara kurulan tuzaklar ve tülleme yöntemi bazı noktalarda yetersiz kalıyor. O yüzden sokak aydınlatmalarının yanına mor ışık diye tabir edilen tuzakları asmayı planlıyoruz” diye konuştu.

KALINTI UYARISI

Görevli ziraat mühendislerinin haftada 2 kez üreticilere bilgi verdiğini aktaran Alp, şöyle dedi: “Rusya ihracat kapısını açmışken kalıntı sorunu ile karşılaşmak istemiyoruz. Bu konuda herkes uyarılıyor. Gereğini yapmayan üreticinin serası bile mühürlenebilir. Bunlara dikkat etmeliyiz. Mücadele için doğru yöntemler tercih edilmeli.”

TUZAKLAR YETİŞMİYOR

Seralardaki mücadele yöntemleri ile ilgili son bilgileri aktaran Ziraat Odası Meclis Üyesi Musa Coşkun, “Bu sene güve sorunu hat safhaya ulaştı. Kurduğumuz tuzaklar yetişmiyor. Tüm üreticileri uyardık. Tülleme ile mevcut mahsulü kurtarmaya çalışıyoruz. Buna rağmen zarar gören ürün miktarı çok fazla. Konuyla ilgili kamu kurumlarını da bilgilendirdik” dedi.

ZARARLI BAĞIŞIKLIK KAZANIYOR

Güve sorununun ürün kalitesine ciddi etkisi olduğunu kaydeden Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vural Şahin ise şu bilgileri aktardı: “Şu andaki zararlı popülasyonu gerçekten çok yüksek boyutta. Bu süreci etkileyen birden fazla faktör var. En önemli sorun zararlının kimyasala karşı bağışıklık kazanması. Fazla ilaç kullanımında ise kalıntı sorunu ortaya çıkıyor.”

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