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    Domatesler yollarda

    Yusuf ÇINAR (DHA)
    05.06.2018 - 17:00 | Son Güncelleme:

    Çorum'da, domates yüklü TIR'ın sürücüsü, park halindeki karpuz yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle TIR'ın dorsesindeki domates dolu kasalar yola saçıldı.

    Kaza, öğle saatlerinde, Çorum- Ankara yolu Şeker Fabrikası mevkisinde meydana geldi. Ali Kılcı yönetimindeki 19 JA 226 plakalı domates yüklü TIR, iddiaya göre, sürücü Süleyman Özer'in de içinde olduğu park halindeki 55 AAP 925 plakalı karpuz yüklü TIR'a arkadan çarptı. Sürücülerin yaralanmadığı kazada, çarpışmanın etkisiyle TIR'ın dorsesinde bulunan domates dolu kasalar yola saçıldı. Kaza nedeniyle ulaşım, bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Karayolları Müdürlüğü ekiplerince yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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