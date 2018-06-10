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    Domates için arkadaşını bıçakladı

    İHA
    10.06.2018 - 21:22 | Son Güncelleme:

    Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde aynı dairede yaşayan ve aldıkları domates yüzünden tartıştıkları iddia edilen iki Irak uyruklu vatandaş arasında kavga çıktı. Kavga esnasında bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

    Olay, saat 19.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Tığcılar Mahallesi Kesici Sokak’ta meydana geldi.

    İddiaya göre, aynı dairede yaşamakta olan iki Irak uyruklu vatandaş arasında eve aldıkları domates yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında bir ismi henüz öğrenilemeyen Irak uyruklu vatandaş, aynı evde yaşadığı yakını tarafından bıçaklanarak yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı Irak uyruklu vatandaş Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Domates yüzünden çıktığı iddia edilen ve yakınını bıçaklayarak yaralayan diğer Iraklı vatandaş ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezine götürüldü.

    Etiketler: Bıçaklama , son dakika , haberler
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